Напомним, ФСБ России подозревает 32 судей и чиновников в Ростовской области в коррупционной схеме, направленной на вынесение «нужных» приговоров определенным лицам. В рамках уголовного дела состоялись обыски дома у Золотаревой, Юровой и в зданиях районных судов Ростова. По некоторым данным, только на следственные мероприятия у оперативников уйдет не меньше месяца.