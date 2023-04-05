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Председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву лишили статуса судьи

5 апреля 2023, 17:50
Фото: 1MI
Председателя Ростовского облсуда Золотареву лишили статуса судьи

Председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву лишили статуса судьи 5 апреля

Председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву лишили статуса судьи, аналогичная мера может грозить ее заместителю Татьяне Юровой и другим судьям региона, пишут СМИ.

Издание 1Rnd сообщает, что председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву лишили статуса судьи, поскольку это необходимо для привлечения ее  к ответственности.

Решение о лишении статуса, дескать, принято Высшей квалификационной коллегией судей. По данным издания, аналогичная мера может быть в ближайшее время принята в отношении заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой и других судей в регионе.

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В России судьи, даже будучи в отставке, обладают неприкосновенностью. Без лишения их особого статуса судей невозможно привлечь к ответственности.

Официально информацию о лишении Золотаревой статуса в Ростовском облсуде не подтверждали, как и данные об обысках, арестах и уголовных делах.

Напомним, ФСБ России подозревает 32 судей и чиновников в Ростовской области в коррупционной схеме, направленной на вынесение «нужных» приговоров определенным лицам. В рамках уголовного дела состоялись обыски дома у Золотаревой, Юровой и в зданиях районных судов Ростова. По некоторым данным, только на следственные мероприятия у оперативников уйдет не меньше месяца.

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