Дорожная авария привела к трагедии в Ростовской области. На трассе «Ростов — Ставрополь» водитель Volkswagen Polo решил совершить обгон, однако не убедился в его безопасности. Машина влетела в Lada Priora, водитель которой потерял управление и, в свою очередь, столкнулся с КамАЗ.