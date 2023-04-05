Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Дорожная авария привела к трагедии в Ростовской области. На трассе «Ростов — Ставрополь» водитель Volkswagen Polo решил совершить обгон, однако не убедился в его безопасности. Машина влетела в Lada Priora, водитель которой потерял управление и, в свою очередь, столкнулся с КамАЗ.
Удар транспортных средств был настолько сильным, что Lada превратилась в груду металла. Ее водитель с многочисленными травмами доставлен в больницу, а его 5-летний пассажир скончался сразу.
Расследование инцидента продолжается.
Ранее в Таганроге водитель отправил в больницу двух 11-летних подростков.