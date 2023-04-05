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Пятилетний мальчик погиб в аварии в Ростовской области

5 апреля 2023, 17:20
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Пятилетний мальчик погиб в ДТП в Ростовской области
Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Ростовской области, сообщили в ГИБДД России по региону.

Дорожная авария привела к трагедии в Ростовской области. На трассе «Ростов — Ставрополь» водитель Volkswagen Polo решил совершить обгон, однако не убедился в его безопасности. Машина влетела в Lada Priora, водитель которой потерял управление и, в свою очередь, столкнулся с КамАЗ.

Удар транспортных средств был настолько сильным, что Lada превратилась в груду металла. Ее водитель с многочисленными травмами доставлен в больницу, а его 5-летний пассажир скончался сразу.

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Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Таганроге водитель отправил в больницу двух 11-летних подростков.

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#Виктория Прутковская#Дорога#Происшествие#Транспорт#М-4#Происшествия#Новости#Ростовская область
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