РЭО: Больницы и аптеки могут стать пунктами сбора блистерной упаковки в России

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В частности, для организации сбора таких отходов в аптеках необходимо внесение поправок в санитарные правила и нормы. Об этом пишет gorod55.ru.
В РЭО пояснили, что блистерная упаковка, состоящая из спрессованных или спаянных полимеров (ПВХ) и алюминия, относится к бытовым отходам, которые граждане выбрасывают вместе с другими ТКО. Блистерная упаковка входит в группу многокомпонентной или комбинированной упаковки и разлагается в природе естественным способом более 200 лет, выделяя токсичные вещества. Более того, в самой отрасли переработка таких отходов считается сложной, поскольку требует особого оборудования и технологий.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в России такие мощности есть и они активно развиваются.
«Многокомпонентную упаковку готовы перерабатывать предприятия в рамках экопромышленных парков, которые строятся в России при поддержке РЭО. Всего таких парков будет восемь. В целом для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами за последние четыре года открыто 211 предприятий. К 2030 году должны построить или обновить 868 заводов. Однако проблема заключается в том, что блистерную упаковку от лекарств редко сдают на переработку. Поэтому важно организовать централизованную систему сбора и усилить просветительскую работу по этой теме», — добавил Буцаев.
Денис Буцаев также отметил, что, наряду с упаковкой, токсикологическую опасность для окружающей среды, здоровья людей и животных представляют неразложившиеся компоненты лекарственных формул, когда они попадают в землю, грунтовые воды, водоемы, а потом и в водопровод.
В настоящее время переработкой многокомпонентной упаковки занимается Национальная экологическая компания. На предприятии методом электростатики разделяют пластик и алюминий. Почти все лекарственные средства в России принимаются на переработку, независимо от упаковки.