РЭО: Больницы и аптеки могут стать пунктами сбора блистерной упаковки в России

«Многокомпонентную упаковку готовы перерабатывать предприятия в рамках экопромышленных парков, которые строятся в России при поддержке РЭО. Всего таких парков будет восемь. В целом для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами за последние четыре года открыто 211 предприятий. К 2030 году должны построить или обновить 868 заводов. Однако проблема заключается в том, что блистерную упаковку от лекарств редко сдают на переработку. Поэтому важно организовать централизованную систему сбора и усилить просветительскую работу по этой теме», — добавил Буцаев.