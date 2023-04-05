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РЭО: Больницы и аптеки могут стать пунктами сбора блистерной упаковки в России

5 апреля 2023, 14:39
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минздраву рассмотреть возможность создания в России централизованной сети контейнеров для сбора многокомпонентной упаковки в больницах, поликлиниках, а также аптеках.

В частности, для организации сбора таких отходов в аптеках необходимо внесение поправок в санитарные правила и нормы. Об этом пишет gorod55.ru.

В РЭО пояснили, что блистерная упаковка, состоящая из спрессованных или спаянных полимеров (ПВХ) и алюминия, относится к бытовым отходам, которые граждане выбрасывают вместе с другими ТКО. Блистерная упаковка входит в группу многокомпонентной или комбинированной упаковки и разлагается в природе естественным способом более 200 лет, выделяя токсичные вещества. Более того, в самой отрасли переработка таких отходов считается сложной, поскольку требует особого оборудования и технологий.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в России такие мощности есть и они активно развиваются.

«Многокомпонентную упаковку готовы перерабатывать предприятия в рамках экопромышленных парков, которые строятся в России при поддержке РЭО. Всего таких парков будет восемь. В целом для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами за последние четыре года открыто 211 предприятий. К 2030 году должны построить или обновить 868 заводов. Однако проблема заключается в том, что блистерную упаковку от лекарств редко сдают на переработку. Поэтому важно организовать централизованную систему сбора и усилить просветительскую работу по этой теме», — добавил Буцаев.

Денис Буцаев также отметил, что, наряду с упаковкой, токсикологическую опасность для окружающей среды, здоровья людей и животных представляют неразложившиеся компоненты лекарственных формул, когда они попадают в землю, грунтовые воды, водоемы, а потом и в водопровод.

В настоящее время переработкой многокомпонентной упаковки занимается Национальная экологическая компания. На предприятии методом электростатики разделяют пластик и алюминий. Почти все лекарственные средства в России принимаются на переработку, независимо от упаковки.

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