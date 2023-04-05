Ростов-на-Дону готов противостоять пожарам

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Обстановка, связанная с пожарной безопасностью в Ростове-на-Дону, остается достаточно напряженной, несмотря на снижение числа происшествий, связанных с возгораниями. С начала 2023 года в донской столице случилось 188 пожаров, что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. К сожалению, жертвами пожаров стали восемь человек. Наибольшее количество пожаров происходит в зданиях жилого сектора. Зачастую возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Заметно реже причинами пожаров становятся поджоги и нарушение правил эксплуатации газового прибора или печи.
Установившаяся теплая погода в Ростове-на-Дону способствует росту числа ландшафтных пожаров. Статистика утверждает, что подавляющее большинство возгораний сухой травы происходит по вине человека. С начала 2023 года на территории Ростова-на-Дону огнеборцы потушили один ландшафтный пожар, площадь которого составила около 200 кв. метров. На территорию городских лесов огонь не заходил.
«Администрация Ростова-на-Дону уделяет большое внимание обеспечению пожарной безопасности не только в многоквартирных домах, но и на территориях, подтвержденных угрозе ландшафтных (природных) пожаров. Уже определены задачи и полномочия ответственных структур, определен план подготовки и работы в период действия особого противопожарного периода, который, как правило, начинается в марте. В каждом районе города созданы межведомственные группы, которые патрулируют территории, подверженные возгораниям. Водоканал проверяет работу пожарных гидрантов. Проводится масштабная профилактическая работа с населением (встречи, беседы), направленная на предупреждение пожаров. Также проводится работа по выполнение мероприятий по созданию защитных полос, которые позволяют исключить распространение огня на большой площади. Из муниципального бюджета выделено порядка 6 млн рублей на покос сухой растительности», - рассказал заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону Александр Наумов.
Так, силами АО «Ростовводоканал» приведены в исправное техническое состояние 4 127 пожарных гидрантов, которые могут быть задействованы огнеборцами. Районные администрации привели в готовность 18 единиц водоналивной техники для подвоза воды и инженерной техники. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города заключил восемь контрактов с подрядной организацией на проведение работ по благоустройству и содержанию объектов и территорий города, в том числе по покосу и уборке сухой растительности. Единой дежурной диспетчерской службой-112 в круглосуточном режиме ведется мониторинг пожароопасной обстановки на территории Ростова-на-Дону с использованием семи камер видеонаблюдения, организовано взаимодействие с главами Батайска, Азова и Аксая с целью обеспечения своевременного реагирования на возникновение ландшафтных пожаров на сопредельных территориях.
Ростовчанам рассказали и о новых правилах противопожарного режима, действующих в России с 1 марта 20223 года.
«Прежде всего, изменения касаются сжигания мусора и приготовления шашлыков на приусадебных участках. Согласно новым правилам, жарить пищу разрешено на расстоянии не менее 5 метров от строений (и крайне осторожно использовать жидкость для розжига), сжигать траву, листву и мусор в емкости из негорючего материала разрешается на расстоянии не менее 7,5 метра от строений, разводить открытый огонь – как минимум в 15 метрах», - пояснил заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону Александр Наумов.
Кроме того, нельзя устанавливать глухие решетки в подвалах и приямках у окон подвалов, если они являются аварийными выходами, пользоваться любой пиротехникой (даже хлопушками и бенгальскими огнями). Важным нововведением является установка автономных пожарных извещателей в домах многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
К беде могут привести неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы и мусора на территории дач и приусадебных участков. Нередко, когда огонь с травы переходит на дома и постройки, а потому самыми распространенными природными пожарами являются травяные палы. Для сжигания мусора же подойдут бочки или другие емкости из негорючего материала. Однако если введен противопожарный режим – разведение огня запрещено даже в железной бочке. То же самое относится и к усилению ветра.
При возникновении пожара необходимо незамедлительно обращаться по номерам телефонов 112 и 101. Справиться с огнем можно попытаться самостоятельно с помощью воды, земли, песка, плотной одежды.
Исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области Павел Кириченко обратил внимание на административное наказание за нарушение требований пожарной безопасности, которое влечет предупреждение или наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 2000 до 3000 рублей, на юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма административного штрафа повышена (физические лица – от 2000 до 4000 рублей), юридические лица (от 200000 до 400000 рублей).
Вторым важным вопросом стало обеспечение безопасности на водных объектах Ростова-на-Дону в купальный сезон, который традиционно продлится с 1 июня по 1 октября. В течение этого периода на территории областного центра будут функционировать три пляжа, которые в ближайшее время будут подготовлены к наплыву отдыхающих. Это зоны отдыха на Зелёном острове и в парке «Левобережный», а также пляж «Каррера».
«Городская администрация проводит работу по заключению муниципальных контрактов с подрядчиками на благоустройство и содержание зон отдыха у воды, готовит памятки по безопасности на водных объектах, устанавливает запрещающие знаки купания на необорудованных для купания водных объектах. На всех пляжах Ростова-на-Дону будут дежурить патрули», - уточнил заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону Александр Наумов.
Также будут установлены стенды с информацией о схеме пляжа и зоны купания с указанием опасных мест и глубин, мест расположения спасателей, номерами телефонов для вызова экстренных служб. В течение купального сезона надзор за пляжами будут вести сотрудники ГИМС МЧС России.
«Основные причины, по которым гибнут люди, год от года остаются неизменными ‒ это купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в необорудованных местах и отсутствие родительского контроля за детьми – оставление их без присмотра вблизи водных объектов. В прошлом году погибших на водных объектах Ростова-на-Дону меньше, чем обычно. Тем не менее, перечень причин трагедий на воде остается неизменным», - подчеркнул и.о. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области Павел Кириченко.
Спасатели и муниципальные власти напоминают, что жизнь и безопасность каждого зависят от самодисциплины и ответственности за себя и своих близких. Крайне важно проявлять бдительность в случае любой нештатной ситуации.