Ростов-на-Дону готов противостоять пожарам

Так, силами АО «Ростовводоканал» приведены в исправное техническое состояние 4 127 пожарных гидрантов, которые могут быть задействованы огнеборцами. Районные администрации привели в готовность 18 единиц водоналивной техники для подвоза воды и инженерной техники. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города заключил восемь контрактов с подрядной организацией на проведение работ по благоустройству и содержанию объектов и территорий города, в том числе по покосу и уборке сухой растительности. Единой дежурной диспетчерской службой-112 в круглосуточном режиме ведется мониторинг пожароопасной обстановки на территории Ростова-на-Дону с использованием семи камер видеонаблюдения, организовано взаимодействие с главами Батайска, Азова и Аксая с целью обеспечения своевременного реагирования на возникновение ландшафтных пожаров на сопредельных территориях.