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Ростовчане пожаловались на невыполненный капремонт в доме на Шеболдаева, 4

5 апреля 2023, 11:27
Фото: Читатель rostovgazeta.ru
Ростовчане пожаловались на невыполненный капремонт в доме на Шеболдаева, 4
Капитальный ремонт, запланированный в доме на Шеболдаева, 4 в Ростове в 2022 году, не был проведен. Сегодня стоит вопрос о признании дома аварийным. Об этом сообщили RostovGazeta активные жители дома.

Ростовчанка Наталья рассказывает, что изначально, в доме на Шеболдаева, 4 в рамках капремонта были запланированы косметические работы. Однако жители настояли, чтобы отремонтировали необходимое — подвал и коммуникации. Эти работы утвердили, но капитальный ремонт так и не был проведен.

После ряда жалоб и попыток решения накопившихся проблем, выяснилось, что капремонт на Шеболдаева решили отменить по причине нецелесообразности.

«Недавно мы узнали о том, что наш дом хотят признать аварийным и, скорее всего, отправить под снос», — подозревают жители.

Почему запланированный капитальный ремонт не был выполнен в 2022 году, на момент подготовки материала выяснить не удалось — звонок корреспондента RostovGazeta в Фонд капитального ремонта остался без ответа.

Редакция направила официальный запрос с вопросом, кем и когда было зафиксировано критическое состояние дома из-за которого проведение капитальных работ посчитали «нецелесообразным».

Подробнее в материале: «Как на Кривошлыковском»: ростовчане в шоке, что их дом на Шеболдаева пытаются снести

«Как на Кривошлыковском»: ростовчане в шоке, что их дом на Шеболдаева пытаются cнести
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