Ростовчанка Наталья рассказывает, что изначально, в доме на Шеболдаева, 4 в рамках капремонта были запланированы косметические работы. Однако жители настояли, чтобы отремонтировали необходимое — подвал и коммуникации. Эти работы утвердили, но капитальный ремонт так и не был проведен.