Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Ростовчанка Наталья рассказывает, что изначально, в доме на Шеболдаева, 4 в рамках капремонта были запланированы косметические работы. Однако жители настояли, чтобы отремонтировали необходимое — подвал и коммуникации. Эти работы утвердили, но капитальный ремонт так и не был проведен.
После ряда жалоб и попыток решения накопившихся проблем, выяснилось, что капремонт на Шеболдаева решили отменить по причине нецелесообразности.
«Недавно мы узнали о том, что наш дом хотят признать аварийным и, скорее всего, отправить под снос», — подозревают жители.
Почему запланированный капитальный ремонт не был выполнен в 2022 году, на момент подготовки материала выяснить не удалось — звонок корреспондента RostovGazeta в Фонд капитального ремонта остался без ответа.
Редакция направила официальный запрос с вопросом, кем и когда было зафиксировано критическое состояние дома из-за которого проведение капитальных работ посчитали «нецелесообразным».
Подробнее в материале: «Как на Кривошлыковском»: ростовчане в шоке, что их дом на Шеболдаева пытаются снести