Ростовские ученые создали крыс-киборгов, способных почуять онкологию и взрывчатку

«Идеальным результатом для нас с практической точки зрения, было бы создание управляемых, высокочувствительных, помехоустойчивых и функционирующих 24/7 биогибридных устройств, способных детектировать интересующие заказчика пары веществ в воздухе или почве», — сообщил Петр Косенко, добавив, что подобные системы смогут применять кинологические службы для детектирования взрывчатки и наркотиков.