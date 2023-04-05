Ростовские ученые создали крыс-киборгов, способных почуять онкологию и взрывчатку

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Ученые НИТЦ Нейротехнологий ЮФУ разработали биогибридные обонятельные системы, способные выявлять социально-значимые заболевания и потенциально опасные вещества в воздухе с помощью анализа запахов в воздухе.
Кандидат биологических наук Петр Косенко рассказал, что в основе исследований лежит применение ольфакторного стенда. Подопытным крысам дают на анализ воздуха пять секунд, в течение которых ученые регистрируют деятельность нейронов и определяют целевые вещества. По словам научного сотрудника, цель эксперимента — приблизить науку к созданию высокочувствительных биогибридных систем.
Исследователи уточнили, что благодаря обработке информации и нейросети удалось выявить и распознать паттерны, характерные для онкологических заболеваний, диабета и туберкулеза.
Сейчас ученые собираются заняться разработкой систем, работающих в режиме реального времени.
«Идеальным результатом для нас с практической точки зрения, было бы создание управляемых, высокочувствительных, помехоустойчивых и функционирующих 24/7 биогибридных устройств, способных детектировать интересующие заказчика пары веществ в воздухе или почве», — сообщил Петр Косенко, добавив, что подобные системы смогут применять кинологические службы для детектирования взрывчатки и наркотиков.
В России аналогов такой системы пока не существует, изобретение возможно применять в сфере здравоохранения, безопасности и экологии.
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