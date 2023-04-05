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Шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Ростовской области

5 апреля 2023, 13:26
Фото: МЧС по Ростовской области
Шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Ростовской области
В Ростовской области в больницу доставили шесть пострадавших в аварии с автобусом, сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, что в регионе перевернулся автобус из-за водителя, который не смог справиться с управлением. Всего в салоне находились 32 человека, из которых 15 пострадали.

Изначально говорилось о двоих госпитализированных, теперь стало известно, что число доставленных в больницу выросло до шести.

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«В центральную районную больницу Миллеровского района госпитализировано шесть человек. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию регионального Минздрава.

Добавим, что автобус направлялся из Москвы в Ставрополь, пассажиров теперь развозят другим транспортом.

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