Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Напомним, что в регионе перевернулся автобус из-за водителя, который не смог справиться с управлением. Всего в салоне находились 32 человека, из которых 15 пострадали.
Изначально говорилось о двоих госпитализированных, теперь стало известно, что число доставленных в больницу выросло до шести.
«В центральную районную больницу Миллеровского района госпитализировано шесть человек. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию регионального Минздрава.
Добавим, что автобус направлялся из Москвы в Ставрополь, пассажиров теперь развозят другим транспортом.