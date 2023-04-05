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Сити-менеджер Таганрога Солоницин обратился к горожанам после сообщения об отставке

5 апреля 2023, 06:21
Фото: vk.com/taganrogofficial
Сити-менеджер Таганрога Солоницин обратился к горожанам после сообщения об отставке
Сити-менеджер Таганрога Михаил Солоницин пожелал городу процветания после своей отставки, обращение к населению и своим бывшим подчиненным он опубликовал в Telegram-канале.

Напомним, накануне стало известно, что глава администрации Таганрога Михаил Солоницин решил подать в отставку, так как получил предложение о новой работе.

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Уже вечером в своем Telegram-канале Михаил Солоницин уточнил, что депутаты удовлетворили его прошение об отставке. Он поблагодарил свою команду и единомышленников за время, проведенное вместе, и оказанную поддержку, а также выразил признательность за критику жителям Таганрога, заботящимся о своем городе.

«Убеждён, что расцвет Таганрога только начинается и желаю городу и его жителям всего самого лучшего», — в заключение добавил Солоницин.

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