Сити-менеджер Таганрога Солоницин обратился к горожанам после сообщения об отставке

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Напомним, накануне стало известно, что глава администрации Таганрога Михаил Солоницин решил подать в отставку, так как получил предложение о новой работе.
Уже вечером в своем Telegram-канале Михаил Солоницин уточнил, что депутаты удовлетворили его прошение об отставке. Он поблагодарил свою команду и единомышленников за время, проведенное вместе, и оказанную поддержку, а также выразил признательность за критику жителям Таганрога, заботящимся о своем городе.
«Убеждён, что расцвет Таганрога только начинается и желаю городу и его жителям всего самого лучшего», — в заключение добавил Солоницин.