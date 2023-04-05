Сити-менеджер Таганрога Солоницин обратился к горожанам после сообщения об отставке

Уже вечером в своем Telegram-канале Михаил Солоницин уточнил, что депутаты удовлетворили его прошение об отставке. Он поблагодарил свою команду и единомышленников за время, проведенное вместе, и оказанную поддержку, а также выразил признательность за критику жителям Таганрога, заботящимся о своем городе.