Срочников из Ростовской области смогут привлечь к участию в миротворческих операциях

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Согласно данным системы, 22 февраля 2023 года на рассмотрение Госдумы внесли инициативу, согласно которой в закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» предлагается изменить восьмую статью закона.
В текст законопроекта предложено внести следующие правки:
«Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку», — сказано в документе проекта закона.
В пояснительной записке от Минобороны РФ указано, что правки в закон направлены на расширение возможностей призыва, а реализация проекта будет осуществляться за счет бюджета.
Если закон примут, то его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.
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