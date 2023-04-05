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Срочников из Ростовской области смогут привлечь к участию в миротворческих операциях

5 апреля 2023, 10:51
Фото: mil.ru
Донских срочников смогут привлечь к участию в миротворческих операциях
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволит срочникам Ростовской области участвовать в миротворческой деятельности, сведения об этом появились в системе обеспечения законодательной деятельности.
Сюжет
Армия РФ

Согласно данным системы, 22 февраля 2023 года на рассмотрение Госдумы внесли инициативу, согласно которой в закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» предлагается изменить восьмую статью закона.

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В текст законопроекта предложено внести следующие правки:

«Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку», — сказано в документе проекта закона.

В пояснительной записке от Минобороны РФ указано, что правки в закон направлены на расширение возможностей призыва, а реализация проекта будет осуществляться за счет бюджета.

Если закон примут, то его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.

Ранее в Ростовской области рассказали, как изменится работа военкоматов.

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