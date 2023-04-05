Срочников из Ростовской области смогут привлечь к участию в миротворческих операциях

Согласно данным системы, 22 февраля 2023 года на рассмотрение Госдумы внесли инициативу, согласно которой в закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» предлагается изменить восьмую статью закона.