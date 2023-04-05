Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
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Updated Сегодня, 12:49
Утром 5 апреля крупное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Пассажирский автобус, следующий по маршруту «Москва — Ставрополь» вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. В момент аварии в салоне находилось 33 человека, включая водителя. Двое пассажиров с травмами головы и позвоночника госпитализированы.
В ГИБДД России по Ростовской области заявили, что, по предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с трассы на обочину.
На это указывают и пассажиры транспортного средства. Они жалуются, что водитель всю дорогу лихачил, подрезал другие машины и вел себя агрессивно.
Все обстоятельства ДТП продолжают выяснять правоохранительные органы.
Ранее МЧС опубликовало видео с места аварии в Чертковском районе Ростовской области.