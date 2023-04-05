Утром 5 апреля крупное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Пассажирский автобус, следующий по маршруту «Москва — Ставрополь» вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. В момент аварии в салоне находилось 33 человека, включая водителя. Двое пассажиров с травмами головы и позвоночника госпитализированы.