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Стала известна причина ДТП с автобусом в Ростовской области на М-4 «Дон» 5 апреля

5 апреля 2023, 12:47
Фото: ГИБДД по РО
Стала известна причина ДТП с перевернувшимся автобусом в Ростовской области
Водитель перевернувшегося на трассе М-4 «Дон» автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщили в ГИБДД России по Ростовской области.

Утром 5 апреля крупное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Пассажирский автобус, следующий по маршруту «Москва — Ставрополь» вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. В момент аварии в салоне находилось 33 человека, включая водителя. Двое пассажиров с травмами головы и позвоночника госпитализированы.

В ГИБДД России по Ростовской области заявили, что, по предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с трассы на обочину.

На это указывают и пассажиры транспортного средства. Они жалуются, что водитель всю дорогу лихачил, подрезал другие машины и вел себя агрессивно.

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП на М-4 «Дон» с участием автобуса
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Все обстоятельства ДТП продолжают выяснять правоохранительные органы.

Ранее МЧС опубликовало видео с места аварии в Чертковском районе Ростовской области.

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