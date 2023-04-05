Пассажиры рассказали Don Mash, что водитель на протяжении всего пути вел себя неадекватно. Он лихачил, подрезал других автомобилистов, резко лавировал. Во время одного из сложных маневров водитель не смог вырулить, и автобус вылетел в кювет.