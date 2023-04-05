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Стали известны новые подробности ДТП с автобусом на М-4 «Дон» в Ростовской области

5 апреля 2023, 12:01
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Стали известны новые подробности ДТП с перевернувшимся автобусом в Ростовской области
Пассажиры повернувшегося в Ростовской области автобуса сразу обратили внимание на неадекватное и агрессивное поведение водителя, пишут СМИ.

Утром 5 апреля в Чертковском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП. На дороге перевернулся автобус, следующий по маршруту «Москва — Ставрополь». Внутри автобуса находились 32 пассажира.

Сообщается, что медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали двоих человек — мужчину, ударившегося головой, и женщину с травмой позвоночника. Часть пассажиров уже покинула место инцидента на попутках. Другие находятся в селе Алексеево-Лозовское, где ждут прибытия нового автобуса.

Сообщается, что медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали двоих человек — мужчину, удавшегося головой, и женщину с травмой позвоночника. Сообщается, что медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали двоих человек — мужчину, удавшегося головой, и женщину с травмой позвоночника.
Сообщается, что медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали двоих человек — мужчину, удавшегося головой, и женщину с травмой позвоночника.
Фото: ТГ канал don_mash
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП на М-4 «Дон» с участием автобуса
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Пассажиры рассказали Don Mash, что водитель на протяжении всего пути вел себя неадекватно. Он лихачил, подрезал других автомобилистов, резко лавировал. Во время одного из сложных маневров водитель не смог вырулить, и автобус вылетел в кювет.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП. По предварительной версии, водитель допустил аварию, не справившись с управлением.

Ранее МЧС опубликовало видео с места происшествия в Чертковском районе.

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