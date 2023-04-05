Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Утром 5 апреля в Чертковском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП. На дороге перевернулся автобус, следующий по маршруту «Москва — Ставрополь». Внутри автобуса находились 32 пассажира.
Сообщается, что медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали двоих человек — мужчину, ударившегося головой, и женщину с травмой позвоночника. Часть пассажиров уже покинула место инцидента на попутках. Другие находятся в селе Алексеево-Лозовское, где ждут прибытия нового автобуса.
Пассажиры рассказали Don Mash, что водитель на протяжении всего пути вел себя неадекватно. Он лихачил, подрезал других автомобилистов, резко лавировал. Во время одного из сложных маневров водитель не смог вырулить, и автобус вылетел в кювет.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП. По предварительной версии, водитель допустил аварию, не справившись с управлением.
Ранее МЧС опубликовало видео с места происшествия в Чертковском районе.