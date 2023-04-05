В докторской колбасе, произведенной в Ростовской области, нашли чужеродное ДНК

В Ростовской области в составе докторской колбасы нашли ДНК курицы в апреле

В Ростовской области в колбасе одного из производителей мясной продукции нашли ингредиенты, не заявленные в маркировке, об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Ростовского референтного центра Россельхознадзора».