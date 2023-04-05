В докторской колбасе, произведенной в Ростовской области, нашли чужеродное ДНК

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Сотрудники надзорного органа сообщили, что Испытательный центр получил на анализ мясной продукт вареную колбасу «Докторскую» с не указанного ведомством завода, в которой заметили следы ДНК курицы.
По словам специалистов ведомства, состав продукта не соответствовал маркировке на упаковке, что нарушило право потребителей на получение достоверной информации о товаре.
«Любой преднамеренно добавленный ингредиент в пищевой продукции должен быть вынесен в маркировку», — сообщили сотрудники Россельхознадзора, объяснив, что в ином случае производитель вводит в заблуждение потребителя и подвергает опасности здоровье людей с непереносимостью определенных продуктов.
По словам специалистов РСН, обнаружение в мясной продукции ДНК других животных может быть признаком фальсификации товара и удешевлении себестоимости продукта.
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