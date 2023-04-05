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В докторской колбасе, произведенной в Ростовской области, нашли чужеродное ДНК

5 апреля 2023, 09:33
Фото: Rainer Zenz/cc bu sa/wikimedia.org
В докторской колбасе, произведенной в Ростовской области, нашли чужеродное ДНК

В Ростовской области в составе докторской колбасы нашли ДНК курицы в апреле

В Ростовской области в колбасе одного из производителей мясной продукции нашли ингредиенты, не заявленные в маркировке, об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Ростовского референтного центра Россельхознадзора».

Сотрудники надзорного органа сообщили, что Испытательный центр получил на анализ мясной продукт вареную колбасу «Докторскую» с не указанного ведомством завода, в которой заметили следы ДНК курицы.

По словам специалистов ведомства, состав продукта не соответствовал маркировке на упаковке, что нарушило право потребителей на получение достоверной информации о товаре.

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«Любой преднамеренно добавленный ингредиент в пищевой продукции должен быть вынесен в маркировку», — сообщили сотрудники Россельхознадзора, объяснив, что в ином случае производитель вводит в заблуждение потребителя и подвергает опасности здоровье людей с непереносимостью определенных продуктов.

По словам специалистов РСН, обнаружение в мясной продукции ДНК других животных может быть признаком фальсификации товара и удешевлении себестоимости продукта.

Ранее в Ростовской области стали продавать свинину, опасную для здоровья.

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