Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
Всего в реестре числятся 313 ветхих зданий и 24 из них присвоили статус объектов культурного наследия. Поэтому они будут защищены, остальные строения придется снести.
Стало известно, что за последние семь лет удалось снести 74 подобных объекта. Когда будут проведены работы по другим домам, пока не раскрывается.
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону более 800 зданий могут получить статус исторически ценных. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове под снос попал дом Тер-Крикоровой, где жил архитектор Григорян.