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В Ростове-на-Дону готовятся к сносу 289 домов в аварийном состоянии

5 апреля 2023, 08:15
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону готовятся к сносу 289 домов в аварийном состоянии
В Ростове-на-Дону 289 зданий, которые признали аварийными, планируется снести, сообщила замглавы департамента ЖКХ города Юлия Брюховецкая.

Всего в реестре числятся 313 ветхих зданий и 24 из них присвоили статус объектов культурного наследия. Поэтому они будут защищены, остальные строения придется снести. 

Стало известно, что за последние семь лет удалось снести 74 подобных объекта. Когда будут проведены работы по другим домам, пока не раскрывается.

В Ростове аварийный дом постройки 1917 года на Станиславского снесут в 2023 году
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Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону более 800 зданий могут получить статус исторически ценных. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

До этого в Ростове под снос попал дом Тер-Крикоровой, где жил архитектор Григорян.

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