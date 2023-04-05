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В Ростове скорость движения на Пушкинской ограничат до 30 километров в час

5 апреля 2023, 07:42
Фото: Maurits90/cc0/wikimedia.org
В Ростове скорость движения на Пушкинской ограничат до 30 километров в час
В Ростове на улице Пушкинской собираются ввести ограничения скорости движения и стоянки автомобилей с 16 апреля, сведения об этом появились на портале городской администрации.

С воскресенья, 16 апреля, в Ростове начнут действовать обновленная схема организации дорожного движения на улице Пушкинской. В связи с этим, на участке улицы в границах Ворошиловского проспекта и Доломановского переулка введут ограничение скорости проезда транспорта до 30 километров в час.

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Кроме того, рядом со строениями №54/55А и №101-102 введут запрет на остановку и стоянку транспорта, а также установят дополнительную табличку с информацией о возможной эвакуации автомобилей.

Ранее аналогичные ограничения скорости собрались ввести на бульваре Комарова и переулке Кривошлыковском.

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