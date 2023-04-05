В Ростове скорость движения на Пушкинской ограничат до 30 километров в час

С воскресенья, 16 апреля, в Ростове начнут действовать обновленная схема организации дорожного движения на улице Пушкинской. В связи с этим, на участке улицы в границах Ворошиловского проспекта и Доломановского переулка введут ограничение скорости проезда транспорта до 30 километров в час.