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В Ростовской области более 90 км трассы М-4 «Дон» сделают скоростными

5 апреля 2023, 15:01
Фото: 1MI
В Ростовской области более 90 км трассы М-4 «Дон» сделают скоростными
В Ростовской области проведут реконструкцию участка трассы М-4 «Дон», который в итоге станет скоростным, сообщает Главгосэкспертиза.

Ведомство уже выдало положительное заключение на реконструкцию участка с 933-го по 1024-й километры. В данный момент для движения доступны четыре полосы — по две в каждую сторону, но после работ она станет шестиполосной.

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Общая протяженность участка составляет 91,8 километра, а сам проект планируется реализовать поэтапно. Вместе с этим специалисты проведут реконструкцию действующих и строительство новых путепроводов и мостов.

Кроме того, на 972-м и 1021-м километрах построят пункты взимания платы.

Ранее на мосту через Северский Донец по трассе М-4 в Ростовской области ограничили движение.

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