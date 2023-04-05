Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Ведомство уже выдало положительное заключение на реконструкцию участка с 933-го по 1024-й километры. В данный момент для движения доступны четыре полосы — по две в каждую сторону, но после работ она станет шестиполосной.
Общая протяженность участка составляет 91,8 километра, а сам проект планируется реализовать поэтапно. Вместе с этим специалисты проведут реконструкцию действующих и строительство новых путепроводов и мостов.
Кроме того, на 972-м и 1021-м километрах построят пункты взимания платы.
Ранее на мосту через Северский Донец по трассе М-4 в Ростовской области ограничили движение.