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В Ростовской области днем 5 апреля ветер усилится до 18 м/с

5 апреля 2023, 07:38
Фото: Pixel.la Free Stock Photos/cc0/flickr.com
В Ростовской области днем 5 апреля ветер усилится до 18 м/с
В Ростовской области днем в среду, 5 апреля, скорость ветра местами может увеличиться до 18 метров в секунду, предупредили синоптики.

В дневное время может пройти небольшой дождь, возможны грозы. Днем температура поднимется до 18 градусов.

После этого в регионе немного похолодает, так как столбики термометров покажут около 14 градусов. Дожди при этом не прекратятся и будут сохраняться в течение нескольких дней.

В ночное время может похолодать до семи градусов, при выходе из дома лучше брать с собой зонт.

Ранее машины массово вылетали с дороги из-за непогоды в Ростовской области. О том, с какими трудностями столкнулись водители, читайте по ссылке.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Погода
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