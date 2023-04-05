Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В дневное время может пройти небольшой дождь, возможны грозы. Днем температура поднимется до 18 градусов.
После этого в регионе немного похолодает, так как столбики термометров покажут около 14 градусов. Дожди при этом не прекратятся и будут сохраняться в течение нескольких дней.
В ночное время может похолодать до семи градусов, при выходе из дома лучше брать с собой зонт.
Ранее машины массово вылетали с дороги из-за непогоды в Ростовской области. О том, с какими трудностями столкнулись водители, читайте по ссылке.