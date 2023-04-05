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Published Сегодня, 09:05

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В Ростовской области назвали подробности ДТП с автобусом с 32 пассажирами

5 апреля 2023, 09:05
Фото: МЧС по Ростовской области
В Ростовской области назвали подробности ДТП с автобусом с 32 пассажирами
В Ростовской области два человека получили ранения при опрокидывании автобуса, заявили в УМЧС по региону.

Стало известно, что автобус направлялся из Москвы в Ставрополь и вез 32 пассажиров. Однако до пункта назначения он не добрался и упал на бок, оставшись частично на дороге.

Что стало причиной автоаварии, в которой пострадали два человека, остается загадкой. Раненых уже госпитализировали, а на месте находятся спасатели и медики.

Движение на участке М-4 «Дон», где упал автобус, сейчас свободно. По факту аварии проверку начала региональная прокуратура.

«Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

До этого легковушка вылетела в кювет и спровоцировала пробку на выезде из Ростова 30 марта. Материал об этой аварии читайте по ссылке.

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