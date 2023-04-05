Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Стало известно, что автобус направлялся из Москвы в Ставрополь и вез 32 пассажиров. Однако до пункта назначения он не добрался и упал на бок, оставшись частично на дороге.
Что стало причиной автоаварии, в которой пострадали два человека, остается загадкой. Раненых уже госпитализировали, а на месте находятся спасатели и медики.
Движение на участке М-4 «Дон», где упал автобус, сейчас свободно. По факту аварии проверку начала региональная прокуратура.
«Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
До этого легковушка вылетела в кювет и спровоцировала пробку на выезде из Ростова 30 марта. Материал об этой аварии читайте по ссылке.