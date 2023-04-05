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В Ростовской области прооперировали раненого в ДТП с автобусом пассажира

5 апреля 2023, 14:56
Фото: 1MI
В Ростовской области прооперировали раненого в ДТП с автобусом пассажира
Пассажиру, который пострадал в аварии с автобусом в Ростовской области, сделали операцию, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, что утром в среду в области опрокинулся автобус, направлявшийся из Москвы в Ставрополь. В салоне находились 32 пассажира, из которых 15 получили ранения.

Теперь губернатор рассказал, что одного из пациентов прооперировали, он является жителем Ставрополья. Как только его самочувствие улучшится, его доставят в родной регион.

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«Мы направили автобус за пассажирами, он заедет и в Миллерово, где врачи оказывают помощь пострадавшим. Всех пассажиров, которые не нуждаются во внимании медиков, сегодня забираем», — уточнил Владимиров.

Он добавил, что ночью транспорт будет на Ставрополье.

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