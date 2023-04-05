Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Напомним, что утром в среду в области опрокинулся автобус, направлявшийся из Москвы в Ставрополь. В салоне находились 32 пассажира, из которых 15 получили ранения.
Теперь губернатор рассказал, что одного из пациентов прооперировали, он является жителем Ставрополья. Как только его самочувствие улучшится, его доставят в родной регион.
«Мы направили автобус за пассажирами, он заедет и в Миллерово, где врачи оказывают помощь пострадавшим. Всех пассажиров, которые не нуждаются во внимании медиков, сегодня забираем», — уточнил Владимиров.
Он добавил, что ночью транспорт будет на Ставрополье.