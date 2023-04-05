В Ростовской области собираются привить от дифтерии 95% местных жителей

Во вторник, 4 апреля, Роспотребнадзор Ростовской области поручил сотрудникам принять меры по улучшению диагностики и профилактики дифтерии, чтобы не допустить завоза болезни в регион и не допустить вспышки распространения инфекции. Эти работы необходимо организовать в срок до 20 мая.