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В Ростовской области собираются привить от дифтерии 95% местных жителей

5 апреля 2023, 07:47
Фото: Sgt. G. S. Thomas/cc0/wikimedia.org
В Ростовской области собираются привить от дифтерии 95% кочевников и вахтовиков
В Ростовской области собираются привить от дифтерии кочующее население, вынужденных переселенцев, мигрантов, вахтовиков и местное население всех возрастных групп, об этом сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Во вторник, 4 апреля, Роспотребнадзор Ростовской области поручил сотрудникам принять меры по улучшению диагностики и профилактики дифтерии, чтобы не допустить завоза болезни в регион и не допустить вспышки распространения инфекции. Эти работы необходимо организовать в срок до 20 мая.

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Кроме того главврачи лечебно-профилактических организаций получили поручение провести иммунизацию населения против дифтерии, плановым показатель иммунизации составил не менее 95% жителей Ростовской области. При этом надзорный орган попросил медиков уделить внимание вакцинации кочующего населения, мигрантов, вынужденных переселенцев, а также вахтовиков.

Ранее жителей Ростова-на-Дону призвали пройти вакцинацию от кори.

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