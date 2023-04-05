В Ростовской области собираются привить от дифтерии 95% местных жителей

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Во вторник, 4 апреля, Роспотребнадзор Ростовской области поручил сотрудникам принять меры по улучшению диагностики и профилактики дифтерии, чтобы не допустить завоза болезни в регион и не допустить вспышки распространения инфекции. Эти работы необходимо организовать в срок до 20 мая.
Кроме того главврачи лечебно-профилактических организаций получили поручение провести иммунизацию населения против дифтерии, плановым показатель иммунизации составил не менее 95% жителей Ростовской области. При этом надзорный орган попросил медиков уделить внимание вакцинации кочующего населения, мигрантов, вынужденных переселенцев, а также вахтовиков.
Ранее жителей Ростова-на-Дону призвали пройти вакцинацию от кори.