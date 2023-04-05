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В Заповеднике «Ростовский» нашли трупы краснокнижных лебедей

5 апреля 2023, 16:46
Фото: Социальные сети
Трупы мертвых лебедей нашли в заповеднике "Ростовский"
Трупы редких лебедей нашли в заповеднике «Ростовский», пишут в соцсетях очевидцы.

В охранной зоне заповедника «Ростовский» нашли трупы пролетных лебедей кликунов. Они находятся в Красной книге России. Замдиректора по научной работе заповедника Александр Липкович предполагает, что лебеди погибли, отравившись ядовитыми приманками для грызунов.

Отраву раскладывают на полях аграрии. Однако от ядовитых приманок гибнут не только крысы и мыши, но и другие животные. По словам эксперта, долина Западного Маныча в течение многих лет превращается из зоны безопасности в место смерти диких зверей.

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«То, что происходит на полях Юга России, включая Ростовскую область, можно назвать экологической катастрофой!», — приводит слова Липковича Donnews.

О массовой гибели уток и лебедей в Ростовской области буквально в начале марта уже сообщали в Минприроды. Там заявляли, что уже проводят необходимые расследования.

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#Алина Заярная#Происшествия#Новости
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