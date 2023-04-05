ВКонтакте обновилась партнёрская программа для авторов

Первый вариант. За календарный месяц аудитория сообщества должна увеличиваться не менее чем на 1250 человек. Вместе с этим суммарно 30% подписчиков должны посмотреть любой контент от сообщества: записи, истории, клипы — хотя бы один раз за месяц.

Второй вариант. У сообщества должно быть не менее 500 тысяч подписчиков, и 30% из них должны за предыдущий календарный месяц посмотреть контент паблика как минимум один раз.

Участие в программе сообществ, чья потенциальная аудитория ограничена, например городских, профильных или других узкотематических пабликов, будет рассматриваться отдельно. У действующих участников программы будет время до осени текущего года на адаптацию к изменениям: они продолжат зарабатывать на контенте, даже если не соответствуют новым условиям. Как и раньше, для участия в программе сообщества должны соответствовать правилам и быть открытыми.