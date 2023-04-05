СМИ сообщили, что 32 судьи и чиновника в Ростовской области могут оказаться фигурантами уголовного дела о коррупции. Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что под домашним арестом уже находятся председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова. Все они якобы проходят подозреваемыми в создании и участии в коррупционных схемах по получению взяток за «нужные приговоры».