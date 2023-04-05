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Водитель автобуса на М-4 чуть не угробил 32 пассажира, а Ростове обыскивают судей

5 апреля 2023, 16:55
Фото: Todd Dwyer/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростовской области спасаются от нечестных судей, дифтерии и агрессивных водителей
В Ростовской области 95% населения хотят привить от дифтерии, тем временем в коррупции подозревают сразу 32 региональных судьи и чиновника, а на трассе М-4 «Дон» перевернулся автобус, которого пассажиры назвали лихачом.

Страх дифтерии

Роспотребнадзор по Ростовской области заявил о намерении привить от дифтерии 95% населения региона. В это число, в первую очередь, вошли вынужденные переселенцы, мигранты, вахтовики и кочующее население. Соответствующие указания уже переданы медицинским учреждениям.

Также сотрудникам Роспотребнадзора поручили принять меры по улучшению диагностики и профилактики дифтерии, чтобы не допустить в Ростовской области вспышки болезни и ее распространения. Сделать это необходимо до 20 мая.

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Лихачил на трассе

Утром 5 апреля ДТП произошло в Чертковском районе Ростовской области. Пассажирский автобус перевернулся на трассе М-4 «Дон». Он следовал по маршруту «Москва — Ставрополь». Внутри автобуса, помимо водителя, находилось 32 пассажира.

Серьезные травмы в результате ДТП получили мужчина и женщина. Медики констатировали у них ушиб головы и позвоночника. Сейчас они госпитализированы. Позднее стало известно о пяти госпитализированных.

Часть пассажиров, которым не понадобилась помощь врачей, уехала с места происшествия на попутках, другая — разместилась в близлежащем поселке Алексеево-Лозовское. Власти оборудовали под их нужды местный Дом культуры. Пассажиры там ждали прибытия другого автобуса, который отвез их в точку назначения.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. Из-за этого транспортное средство слетело с трассы в кювет и перевернулось.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.
Видео: МЧС по Ростовской области

На это указывают и пассажиры автобуса. По их словам, водитель вел себя агрессивно и неадекватно, постоянно лихачил и совершал опасные маневры.

Расследованием инцидента продолжают заниматься правоохранительные органы и прокуратура.

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А судьи кто?

СМИ сообщили, что 32 судьи и чиновника в Ростовской области могут оказаться фигурантами уголовного дела о коррупции. Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что под домашним арестом уже находятся председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова. Все они якобы проходят подозреваемыми в создании и участии в коррупционных схемах по получению взяток за «нужные приговоры».

Под домашним арестом уже находятся председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.Под домашним арестом уже находятся председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.
Под домашним арестом уже находятся председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.
Фото: zsro.ru

Оперативники, по данным медиа, уже провели обыски в домах Золотаревой, Юровой и еще, как минимум, девяти судей. Нагрянули сотрудники ФСБ и в Октябрьский, Железнодорожный, Кировский и в Советский суды Ростова. В планах у оперативников проверки в судах Волгодонского района, Шахт, Каменска-Шахтинского.

Официальной информации о деле до сих пор не поступало. 

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