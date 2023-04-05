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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Воспитательницу детского сада в Красноярске обвиняют в жестоком обращении с детьми

5 апреля 2023, 13:58
Воспитательница детского сада в Красноярске стала объектом проверки полиции после жалоб родителей на ее жестокое обращение с детьми.

В течение длительного времени родители жаловались на применение бранных слов и физическое насилие преподавательницей, но дети не были услышаны до тех пор, пока не появились синяки на их теле. Один из родителей рассказал, что ранее они не верили своим детям или старались все объяснить, но записи с камер видеонаблюдения подтвердили опасения. В настоящее время воспитательница уволилась, но полиция продолжает расследование, - сообщили Известия. Руководство детского сада отказывается комментировать поведение преподавателя до окончания внутренней проверки.

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