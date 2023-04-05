«А пока приходится вот так зачищать целые регионы. Как правило, оказывается, что если судьи начинают нарушать закон, то сразу очень многие. Да и, грубо говоря, они редко покрывают друг друга бескорыстно. Поэтому если уж начали разбираться с донским краем, то разбираются сразу с очень многими судьями. Очень многие оказываются замешаны в этой взаимной поруке», — говорит депутат.