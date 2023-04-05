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«Взаимная порука»: Вассерман высказался о ситуации с судебным корпусом Ростова

5 апреля 2023, 16:09
Фото: 1MI
«Взаимная порука»: Вассерман высказался о ситуации с судебным корпусом Ростова

Вассерман заявил, что Ростовскую область очищают от покрывающих друг друга судей

Бесконтрольность и безнаказанность — хорошая питательная почва для преступлений. Это касается не только Ростовской области, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

СМИ со ссылкой на свои источники отмечают, что под подозрение ФСБ якобы попали 32 человека, среди которых судьи и чиновники Ростовской области. Это происходит на фоне официально неподтвержденной информации о домашнем аресте председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой.

Однако, депутат Госдумы полагает, что подобное происходит не только в Ростовской области.

«Насколько я могу судить, ныне действующая версия закона о судьях до такой степени вывела судейский корпус из-под контроля извне, что естественным образом появилось много желающих воспользоваться этой бесконтрольностью», — комментирует Анатолий Вассерман.

Под подозрение ФСБ попали еще 32 судьи и чиновника в Ростовской области
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Спикер не исключает, что сейчас рассматриваются возможности о реорганизации судейского корпуса таким образом, чтобы не только сами судьи лучше следили друг за другом, но и появились какие-то возможности для контроля извне.

«А пока приходится вот так зачищать целые регионы. Как правило, оказывается, что если судьи начинают нарушать закон, то сразу очень многие. Да и, грубо говоря, они редко покрывают друг друга бескорыстно. Поэтому если уж начали разбираться с донским краем, то разбираются сразу с очень многими судьями. Очень многие оказываются замешаны в этой взаимной поруке», — говорит депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в апреле обыски якобы по делу о коррупционных схемах в Ростове прошли в домах у девяти судей. 

Обыски прошли у девяти судей в Ростове-на-Дону в апреле
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