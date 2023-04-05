«Ведь многие приговоры, озвученные судом, вызывают массу вопросов. Я бы не стал говорить о коррупционной составляющей — ее сперва надо доказать. Но то, что современный судейский корпус стал закрытым институтом — это факт, который подтверждают многочисленные исследования и расследования журналистов», — отмечает Александр Сухарь.