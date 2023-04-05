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«Закрытый институт»: эксперт объяснил аресты ростовских судей

5 апреля 2023, 06:17
Фото: Валерий Степченко/Яндекс.Карты
«Закрытый институт»: эксперт высказался об аресте ростовских судей

Эксперт Александр Сухарь объяснил аресты ростовских судей

Судейский корпус в современной России стал закрытым институтом. Работа не малого количества судей вызывает вопросы не только у простых граждан, но и у представителей правоохранительных органов, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

По словам политолога, задержание ростовских судей — это результат системной работы со стороны государства по отношению к судейскому корпусу.

«Ведь многие приговоры, озвученные судом, вызывают массу вопросов. Я бы не стал говорить о коррупционной составляющей — ее сперва надо доказать. Но то, что современный судейский корпус стал закрытым институтом — это факт, который подтверждают многочисленные исследования и расследования журналистов», — отмечает Александр Сухарь.

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Спикер разъясняет, что в судейский корпус в основном люди не попадают со стороны. В большинстве случаев здесь работают родственники тех же судей, знакомые знакомых.

«Из-за закрытой системы возникает немало некомпетентности. Притока новой крови в этот государственно-правовой институт не происходит уже длительное время. Поэтому проблемы были и будут», — делится мнением собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что заявление об отставке Председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, вызвало бурные обсуждения в соцсетях. 

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