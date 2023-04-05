Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
По словам политолога, задержание ростовских судей — это результат системной работы со стороны государства по отношению к судейскому корпусу.
«Ведь многие приговоры, озвученные судом, вызывают массу вопросов. Я бы не стал говорить о коррупционной составляющей — ее сперва надо доказать. Но то, что современный судейский корпус стал закрытым институтом — это факт, который подтверждают многочисленные исследования и расследования журналистов», — отмечает Александр Сухарь.
Спикер разъясняет, что в судейский корпус в основном люди не попадают со стороны. В большинстве случаев здесь работают родственники тех же судей, знакомые знакомых.
«Из-за закрытой системы возникает немало некомпетентности. Притока новой крови в этот государственно-правовой институт не происходит уже длительное время. Поэтому проблемы были и будут», — делится мнением собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что заявление об отставке Председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, вызвало бурные обсуждения в соцсетях.