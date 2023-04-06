Александр Ищенко: «Ростовская область выдержала испытания 2022 года»

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Представляя отчет о результатах деятельности донского правительства за 2022 год, глава региона Василий Голубев подчеркнул, что Ростовская область благодаря слаженной работе органов власти всех уровней смогла противостоять внешнему санкционному давлению и продемонстрировала рост практически по всем ключевым отраслям.
В частности, по итогам 2022 года, промышленное производство на Дону выросло почти на 8%, рост на 10% продемонстрировал аграрный сектор, инвестиции в основной капитал выросли на более чем на 2%. Средняя заработная плата в Ростовской области повысилась на 14%, достигнув отметки в 44 тыс. 766 рублей, а безработица демонстрирует максимально низкий показатель – 0,5%.
Депутаты Заксобрания Ростовской области единогласно поддержали работу правительства Ростовской области, направленную на обеспечение стабильного социально-экономического развития региона. Выступая от имени депутатов фракции «Единая Россия», спикер донского парламента Александр Ищенко отметил, что Ростовская область на 100% вовлечена в решение важнейших государственных задач и в отчетном году показала отличные примеры собственного, внутреннего развития, что позволяет Дону крепко стоять на ногах.
«На федеральном уровне Ростовская область отмечена как регион, продемонстрировавший наилучшую адаптивность к новым условиям в 2022 году среди всех субъектов РФ. Лидирующие позиции связаны с сохранением высоких показателей как индекса промышленного производства, так и выпуска промышленной продукции, а также с тем, что, несмотря на близость к зоне СВО, руководству региона удалось обеспечить стабильное социально-экономическое развитие», – подчеркнул Ищенко.
Особого внимания заслуживает тот факт, что перед жителями Ростовской области выполняются все социальные обязательства, в том числе благодаря расширению мер социальной поддержки в отношении многодетных семей, детей, инвалидов, ветеранов. Всестороннюю поддержку получили жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, вынужденно покинувшие свои дома. Всемерная помощь оказывается участникам СВО и членам их семей.
«Самое главное, что и экономика Ростовской области, и управленческий корпус выдержали сложные испытания 2022 года. Экономика продолжает расти, промышленное производство увеличивается, растут доходы областного бюджета. Это позволяет продолжать одновременно и развитие социальной сферы, и развитие инфраструктуры», - отметил Александр Ищенко.
Немаловажно, что и у донского парламента, и у правительства Ростовской области есть четкое понимание, в каком направлении продолжить работу, какие вопросы и в каком порядке необходимо решить. Все существующие проблемы властям известны, и они, вне всякого сомнения, будут ликвидированы.