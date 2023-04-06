Александр Ищенко: «Ростовская область выдержала испытания 2022 года»

В частности, по итогам 2022 года, промышленное производство на Дону выросло почти на 8%, рост на 10% продемонстрировал аграрный сектор, инвестиции в основной капитал выросли на более чем на 2%. Средняя заработная плата в Ростовской области повысилась на 14%, достигнув отметки в 44 тыс. 766 рублей, а безработица демонстрирует максимально низкий показатель – 0,5%.