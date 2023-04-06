Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Алексей Логвиненко высказался против запланированного концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы», который запланирован на 9 июня в спорткомплексе «Экспресс» в Ростове. Логвиненко ответил на комментарий жителя Ростова в группе «ВКонтакте», раскритиковав певицу и заявив, что артисты, не поддерживающие спецоперацию не должны выступать в Ростове.
Хотя организаторы пока официально не объявили об отмене концерта Дианы Арбениной, его проведение под вопросом.
Это не первая отмена выступления артистов в Ростове. Ранее были отменены концерты «Машин времени», ДДТ, «Мумия Тролля», Валерия Меладзе и Ани Лорак.
Организаторы назвали причиной отмены концертов технические проблемы, но очевидно, что они были связаны с позицией артистов по отношении к спецоперации. RostovGazeta подготовила расширенный материал на эту тему.