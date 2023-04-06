Алексей Логвиненко высказался против запланированного концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы», который запланирован на 9 июня в спорткомплексе «Экспресс» в Ростове. Логвиненко ответил на комментарий жителя Ростова в группе «ВКонтакте», раскритиковав певицу и заявив, что артисты, не поддерживающие спецоперацию не должны выступать в Ростове.