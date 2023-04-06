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Алексей Логвиненко выступил за отмену концерта Дианы Арбениной в Ростове 9 июня

6 апреля 2023, 19:33
Фото: 1MI
Алексей Логвиненко выступил за отмену концерта Дианы Арбениной в Ростове 9 июня
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко высказался против концерта артистки Дианы Арбениной, который запланирован на 9 июня, об этом он сообщил, отвечая на вопрос одного из жителей города в социальных сетях.

Алексей Логвиненко высказался против запланированного концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы», который запланирован на 9 июня в спорткомплексе «Экспресс» в Ростове. Логвиненко ответил на комментарий жителя Ростова в группе «ВКонтакте», раскритиковав певицу и заявив, что артисты, не поддерживающие спецоперацию не должны выступать в Ростове.

Хотя организаторы пока официально не объявили об отмене концерта Дианы Арбениной, его проведение под вопросом.

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Это не первая отмена выступления артистов в Ростове. Ранее были отменены концерты «Машин времени», ДДТ, «Мумия Тролля», Валерия Меладзе и Ани Лорак.

Организаторы назвали причиной отмены концертов технические проблемы, но очевидно, что они были связаны с позицией артистов по отношении к спецоперации. RostovGazeta подготовила расширенный материал на эту тему.

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