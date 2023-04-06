В Ростове в клубе Embargo Villa 22 апреля должна была состояться вечеринка Fishscale и Deep Burn Party. Прийти туда могли только молодые люди от 14 до 23 лет. Мать одной из девочек-подростков, собиравшейся посетить мероприятие, забила тревогу. Женщина рассказала «Блокноту», что ее смутил странный возрастной ценз, наличие на вечеринке алкоголя и откровенные фотографии на странице организатора мероприятия.