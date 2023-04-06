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Алкогольную вечеринку для 14-летних подростков планировали провести в Ростове

6 апреля 2023, 08:39
Фото: jacob-bentzinger/unsplash
В Ростове хотели провести сомнительную вечеринку с алкоголем и 14-летними подростками
В Ростове анонсировали вечеринку в клубе, возрастной ценз которой составлял 14 лет, позже в соцсетях сам клуб открестился от проведения мероприятия.

В Ростове в клубе Embargo Villa 22 апреля должна была состояться вечеринка Fishscale и Deep Burn Party. Прийти туда могли только молодые люди от 14 до 23 лет. Мать одной из девочек-подростков, собиравшейся посетить мероприятие, забила тревогу. Женщина рассказала «Блокноту», что ее смутил странный возрастной ценз, наличие на вечеринке алкоголя и откровенные фотографии на странице организатора мероприятия.

Ситуация спровоцировала бурные обсуждения. Сам клуб Embargo Villa у себя в соцсетях заявил, что не собирался проводить мероприятие, не проводит вечеринки для несовершеннолетних и не продает им алкоголь. Сейчас на сайте клуба 22 апреля анонсировано совершенно другое мероприятие, возрастной ценз которого составляет 21 год.

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Сами организаторы ситуацию с вечеринкой для подростков никак не комментировали. Официальных комментариев об инциденте не появлялось, информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области «соли» стали чаще употреблять подростки и пенсионеры.

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