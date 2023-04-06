Археологи нашли клад с дореволюционными монетами в центре Ростова

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Археолог рассказал порталу «Блокнот. Ростов», что во время раскопок в центре города нашли старинные монеты. Ученый уточнил, что раскопки проводили в Всехсвятском кладбище, которое, согласно открытым данным, находилось в районе переулка Халтуринского, 103.
Дмитрий Зенюк утверждает, что находка содержала монеты 1909 и 1915 года выпуска, и это первый клад из монет периода Нового времени. Теперь их собираются сдать в музей.
Археолог уточнил, что это пока не полная картина того, что предстоит узнать о находке, поскольку большинство монет с течением времени слиплись и спрессовались друг с другом. Теперь они нуждаются в реставрации.
Ранее в Ростове нашли более 20 древних захоронений.