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Археологи нашли клад с дореволюционными монетами в центре Ростова

6 апреля 2023, 18:40
Фото: Дмитрий Зенюк
Археологи нашли клад с дореволюционными монетами в центре Ростова
В Ростове удалось обнаружить первый клад с дореволюционными монетами в районе бывшего Всехсвятского кладбища, об этом сообщил археолог Дмитрий Зенюк.

Археолог рассказал порталу «Блокнот. Ростов», что во время раскопок в центре города нашли старинные монеты. Ученый уточнил, что раскопки проводили в Всехсвятском кладбище, которое, согласно открытым данным, находилось в районе переулка Халтуринского, 103.

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Дмитрий Зенюк утверждает, что находка содержала монеты 1909 и 1915 года выпуска, и это первый клад из монет периода Нового времени. Теперь их собираются сдать в музей.

Археолог уточнил, что это пока не полная картина того, что предстоит узнать о находке, поскольку большинство монет с течением времени слиплись и спрессовались друг с другом. Теперь они нуждаются в реставрации.

Ранее в Ростове нашли более 20 древних захоронений.

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