Болельщиков Югорского лыжного марафона наградят ценным призом

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Между счастливчиками в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram банк «Открытие» проведет розыгрыш часов Apple Watch. Об этом сообщает muksun.fm.
Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов на пресс-конференции организаторов юбилейного марафона сказал, что свои прогнозы можно присылать с шестого по седьмое апреля в виде комментариев под постом банка о конкурсе. Победителя определят десятого апреля — после того, как финишируют все спортсмены. Для этого необходимо дать максимально близкое значение к реально зафиксированному времени чемпиона на дистанции в 50 километров восьмого апреля.
В марафоне примут участие знаменитые лыжники, среди которых — олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Александр Легков, Юлия Ступак, член сборной РФ Анастасия Кулешова, а также биатлонисты — призеры Олимпийских игр Эдуард Латыпов и Карим Халили.
На различные дистанции уже зарегистрировались более 3000 лыжников. А дистанцию в 50 километров пройдут более 1000 участников.
В этом году призовой фонд увеличили — денежные призы смогут получить все, кто финиширует в первой десятке.
Медиахолдинг 1MI выступает в качестве информационного партнера Югорского марафона.