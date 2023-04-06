Болельщиков Югорского лыжного марафона наградят ценным призом

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов на пресс-конференции организаторов юбилейного марафона сказал, что свои прогнозы можно присылать с шестого по седьмое апреля в виде комментариев под постом банка о конкурсе. Победителя определят десятого апреля — после того, как финишируют все спортсмены. Для этого необходимо дать максимально близкое значение к реально зафиксированному времени чемпиона на дистанции в 50 километров восьмого апреля.