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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Болельщиков Югорского лыжного марафона наградят ценным призом

6 апреля 2023, 15:26
Приз за самый точный прогноз времени, с которым победитель Югорского лыжного марафона завершит гонку свободным стилем в 50 километров, смогут получить болельщики.

Между счастливчиками в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram банк «Открытие» проведет розыгрыш часов Apple Watch. Об этом сообщает muksun.fm.

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов на пресс-конференции организаторов юбилейного марафона сказал, что свои прогнозы можно присылать с шестого по седьмое апреля в виде комментариев под постом банка о конкурсе. Победителя определят десятого апреля — после того, как финишируют все спортсмены. Для этого необходимо дать максимально близкое значение к реально зафиксированному времени чемпиона на дистанции в 50 километров восьмого апреля.

В марафоне примут участие знаменитые лыжники, среди которых — олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Александр Легков, Юлия Ступак, член сборной РФ Анастасия Кулешова, а также биатлонисты — призеры Олимпийских игр Эдуард Латыпов и Карим Халили.

На различные дистанции уже зарегистрировались более 3000 лыжников. А дистанцию в 50 километров пройдут более 1000 участников.

В этом году призовой фонд увеличили — денежные призы смогут получить все, кто финиширует в первой десятке.

Медиахолдинг 1MI выступает в качестве информационного партнера Югорского марафона.

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