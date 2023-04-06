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Published Сегодня, 09:34

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Бургеры, кружевное белье и земля: за что судились компании Ростовской области в марте

6 апреля 2023, 09:34
Фото: Ittmust/CC BY 2.0/flickr.com
Бургеры, кружевное белье и земля: за что судились донские компании в марте

Стало известно, за что судились компании Ростовской области в марте

В марте в Ростовской области компании судились за право застройки земли, выбивали долги за аренду и выполненные работы, а также пытались компенсировать ущерб экологии, подробности судов в материале RostovGazeta.

Неожиданный успех

В марте стало известно, что бизнеследи Елене Мартышко удалось отсудить у администрации Аксайского района Ростовской области около 73 миллионов рублей.

Предметом иска предпринимателя стал спор о снесенном магазине в поселке Янтарном, который власти признали незаконной постройкой.

В материалах дела уточнялось, что женщина получила разрешение на строительство магазина на принадлежащем ей участке 12,5 лет назад, она возвела здание и использовала его по назначению, однако в 2021 году после скандала с аксайскими рынками от дончанки потребовали снести самовольную постройку.

Это нанесло бизнеследи экономический ущерб на сумму 72,98 миллиона рублей. Хотя в процессе слушаний сумма исковых требований была увеличена на более чем 10,5 миллиона рублей, суд определил компенсировать Мартышко только тот ущерб, что был заявлен изначально.

В марте стало известно, что бизнеследи Елене Мартышко удалось отсудить у администрации Аксайского района Ростовской области около 73 миллионов рублей.В марте стало известно, что бизнеследи Елене Мартышко удалось отсудить у администрации Аксайского района Ростовской области около 73 миллионов рублей.
В марте стало известно, что бизнеследи Елене Мартышко удалось отсудить у администрации Аксайского района Ростовской области около 73 миллионов рублей.
Фото: 1MI

Пока не банкрот

В марте в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области появился иск Межрайонной инспекции ФНС региона, которая обратилась в суд ради признания банкротом кирпичного завода в Каменском районе.

Инспекторы утверждали, что АО «Глубокинский кирпичный завод» накопил задолженность в размере около 1,7 миллиона рублей. Однако ФНС не прикрепили к своему заявлению доказательств, способных свидетельствовать о долгах предприятия, а потому суд определил доработать заявление и направить его в суд на повторное рассмотрение.

Инспекторы утверждали, что АО «Глубокинский кирпичный завод» накопил задолженность в размере около 1,7 миллиона рублей.Инспекторы утверждали, что АО «Глубокинский кирпичный завод» накопил задолженность в размере около 1,7 миллиона рублей.
Инспекторы утверждали, что АО «Глубокинский кирпичный завод» накопил задолженность в размере около 1,7 миллиона рублей.
Фото: 1MI

Попутного ветра в спину

Уже в середине марта стало известно, что донская компания «Виндарсеверсталь» обратилась в суд, чтобы взыскать с бывшего заказчика более 969 миллионов рублей с компании «Вестас РУС».

Компании сотрудничали последние пять лет, а «Вестас РУС» заказали у донской компании башни для ветротурбогенераторов. Несмотря на договор, заказчик не стал выполнять свои обязательства по оплате товара, а в 2022 году компания и вовсе начала процедуру ликвидации из-за текущей геополитической обстановки.

Предприятие собиралось уйти с рынка и вывести все активы, но истец обратился в суд. После обращения истца суд принял обеспечительные меры, что позволило наложить арест на башенные секции, компания «Виндарсеверсталь» планирует добиться взыскания у заказчика.

Попутного ветра в спинуПопутного ветра в спину
Попутного ветра в спину
Фото: THWler 33142/cc by sa/wikimedia.org

Прибыльное место пусто не бывает

Верховный суд принял решение в пользу фирмы президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца, которая давно пыталась добиться разрешения на строительство малоэтажного ЖК в Нахичевани на улице 9-я Линии, 87.

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Судебные тяжбы продолжались больше года, и теперь компания бизнесмена сможет застроить 2,6 гектара земли, которые находились в санитарно-защитной зоне Ростовского порта.

Аргументом в пользу решения суда стал факт того, что зона не была оформлена в ЕГРН.

Прибыльное место пусто не бываетПрибыльное место пусто не бывает
Прибыльное место пусто не бывает
Фото: ФК «Ростов»

Спор об оплате труда

В марте подрядчик «Ростовгражданпроект» обратился в суд с иском к донскому Минстрою, предметом спора стало строительство областной инфекционной больницы, которое якобы осталось неоплаченным.

Компания требует выплатить ей 731,5 миллиона рублей долга за выполненные работы, а вместе с ними более 62 миллионов рублей пени. Подрядчик утверждает, что выполнил все работы в полном объеме, а также следовал правкам, которые вносил в проект заказчик.

Первое заседание по делу пройдет 20 апреля.

Подрядчик утверждает, что выполнил все работы в полном объеме, а также следовал правкам, которые вносил в проект заказчик.Подрядчик утверждает, что выполнил все работы в полном объеме, а также следовал правкам, которые вносил в проект заказчик.
Подрядчик утверждает, что выполнил все работы в полном объеме, а также следовал правкам, которые вносил в проект заказчик.
Фото: donland.ru

Без еды и белья

В прошлом месяце ТЦ «Горизонт» подал иски сразу на двух своих арендаторов, общая сумма претензий составила более семи миллионов рублей.

Первым из ответчиков стал владелец магазина французского белья Андрей Надолинский, который задолжал ТЦ 3,2 миллиона рублей долга за аренду, включая пени на 446 тысяч рублей. По предварительной информации, после начала спецоперации и ввода санкций бизнесмен не смог наладить поставки белья, что негативно отразилось на состоянии его бизнеса.

Также «Горизонт» возобновил судебные тяжбы с рестораном «Бургер Кинг», ТЦ собирается взыскать с арендатора 4,2 миллиона рублей.

Также «Горизонт» возобновил судебные тяжбы с рестораном «Бургер Кинг», ТЦ собирается взыскать с арендатора 4,2 миллиона рублей.Также «Горизонт» возобновил судебные тяжбы с рестораном «Бургер Кинг», ТЦ собирается взыскать с арендатора 4,2 миллиона рублей.
Также «Горизонт» возобновил судебные тяжбы с рестораном «Бургер Кинг», ТЦ собирается взыскать с арендатора 4,2 миллиона рублей.
Фото: TheDapperDan/cc0/wikimedia.org

Антропогенный фактор

Росприроднадзор подал иск к АО «Ростовводоканал», объявив, что ресурсоснабжающая организация нанесла ущерб реке Дон загрязнениями. По их оценкам, ущерб реке составил 117 миллионов рублей.

В ответ на иск компания потребовала у истца доказать причиненный ущерб. Заседание по делу пройдет 13 апреля.

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