Бургеры, кружевное белье и земля: за что судились компании Ростовской области в марте

В материалах дела уточнялось, что женщина получила разрешение на строительство магазина на принадлежащем ей участке 12,5 лет назад, она возвела здание и использовала его по назначению, однако в 2021 году после скандала с аксайскими рынками от дончанки потребовали снести самовольную постройку.