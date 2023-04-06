Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Напомним, по данным областного правительства, смертность от передозировки наркотиками увеличилась почти в два раза за год.
Бывший наркоман Станислав объяснил, что весной традиционно у наркоманов обостряется потребность в употреблении незаконных психотропных веществ.
«Это, если так можно сказать, нормально для наркоманов, потому что в теплое время года проще найти наркотики и место. Я сам до сих пор прохожу профилактические терапии и заметил, что людей в больницах с передозом стало больше», - рассказывает Станислав.
По его мнению, проблема обострилась из-за увеличения потока мигрантов в Ростовскую область, которые пытаются заработать на жизнь продажей наркотиков.
«У дилеров просто появилось больше вариантов сбывать наркотики через руки тех, кому нужны деньги и нет возможности устроиться на нормальную работу. А таких сейчас много. Соответственно, раз удалось наладить дешевый сбыт, то и наркотики дешевые и более доступные стали», - объяснил бывший наркоман.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области почти в 2 раза выросло число умерших от наркотиков в 2022 году.