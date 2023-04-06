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Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Диетолог объяснила, почему завтрак до 8 утра является важным для организма

6 апреля 2023, 15:37
Врач-диетолог Татьяна Жаровская сообщила, что откладывание завтрака на более позднее время может привести к набору лишнего веса и нарушению обмена веществ.

По словам специалиста, все процессы в организме привязаны к биологическим часам, а идеальное время для завтрака — это промежуток от пяти до восьми утра. В это время органы пищеварения готовы к работе и максимально включены, пишет 360tv.ru со ссылкой на радиостанцию Sputnik.

Жаровская отметила, что люди, которые откладывают завтрак до более позднего времени, имеют более высокий риск набора лишнего веса и развития диабета.

#Общество
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