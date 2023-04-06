Диетолог объяснила, почему завтрак до 8 утра является важным для организма

По словам специалиста, все процессы в организме привязаны к биологическим часам, а идеальное время для завтрака — это промежуток от пяти до восьми утра. В это время органы пищеварения готовы к работе и максимально включены, пишет 360tv.ru со ссылкой на радиостанцию Sputnik.