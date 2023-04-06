Донские депутаты: «Правительство Ростовской области справилось с вызовами 2022 года»

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Поддержка вынужденных переселенцев с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, помощь участникам СВО и членам их семей, а также поддержка донской экономики в условиях внешнего санкционного давления – это далеко не весь перечень вопросов, которые предстояло решать правительству Ростовской области в 2022 году. Донской губернатор Василий Голубев, представляя отчет Заксобранию Ростовской области, подчеркнул, что регион смог не только устоять, но и добиться роста показателей в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других не менее важных отраслях.
Представители политических партий отметили эффективную деятельность регионального правительства. Так, спикер донского парламента Александр Ищенко, выступая от депутатов фракции «Единая Россия»,спикер донского парламента Александр Ищенко, выступая от партии «Единая Россия», подчеркнул, что в 2022 году правительство Ростовской области ответило на все вызовы времени, сохранив стабильность.
«Самое главное, что и экономика, и управленческий корпус Ростовской области выдержали сложные испытания 2022 года. Экономика продолжает расти, промышленное производство увеличивается, растут доходы областного бюджета. Это позволяет продолжать одновременно и развитие социальной сферы, и развитие инфраструктуры (дороги, транспорт, коммунальная сфера)», - подчеркнул Александр Ищенко.
В качестве положительного примера приведена реализация масштабных дорожных и инфраструктурных объектов (таких как обход Аксая, Западная хорда, Северная хорда, обход Ростова-на-Дону), которая решает стратегические проблемы транспортных коммуникаций внутри Ростовской агломерации, на востоке Ростовской области, в центральной её части. Причем развитие затронет не только крупные города, но и сельские территории.
«Это все существенно изменит ландшафт и в экономической, и в социальной сферах. В целом оценка единодушная – правительство Ростовской области справилось с вызовами 2022 года», - сказал Александр Ищенко.
В 2022 года Ростовская область смогла наладить механизм, который, судя по приведенным примерам, успешно работал весь прошлый год. На это обратил внимание руководитель фракции «Справедливая Россия» в донском парламенте Сергей Косинов.
«Время на самом деле трудное, и нам его удалось пройти довольно успешно. Экономика Ростовской области не провалилась, что позволило выполнить все социальные обязательства перед жителями Дона», - отметил Сергей Косинов.
Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан назвал доклад донского губернатора интересным и довольно оптимистичным.
«Один из главных приоритетов работы донского правительства в 2022 году – тема специальной военной операции. И в нашем регионе осуществляется максимальная поддержка семьям военнослужащих, выполняющим свой долг в зоне СВО. Бойцы должны быть уверены, что дома их семьи находятся в экономической безопасности», - обратил внимание Алексей Мисан.
Положительно оценил эффективность работы правительства Ростовской области в 2022 году и лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Ростовской области Евгений Федяев.
«Наша задача говорить о том, что не сделано, и обратить внимание на вопросы, которые необходимо решить в 2023 году. Нас среди прочих вопросов интересует поддержка добровольцев, которые принимают участие в СВО наравне с военнослужащими Вооруженных сил РФ и мобилизованными. Мы считаем, что социальные льготы и гарантии необходимо распространить на эту категорию защитников Родины. У всех должны быть равные правка. В целом работа правительства Ростовской области в 2022 году заслужила хорошей оценки – твердой «четверки», - сказал Федяев.
Донской губернатор заверил, что даст поручение проработать предложение депутатов от фракции ЛДПР.
Напомним, что после доклада донской губернатор Василий Голубев ответил на вопросы, поступившие от депутатского корпуса Ростовской области.