Донские депутаты: «Правительство Ростовской области справилось с вызовами 2022 года»

Поддержка вынужденных переселенцев с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, помощь участникам СВО и членам их семей, а также поддержка донской экономики в условиях внешнего санкционного давления – это далеко не весь перечень вопросов, которые предстояло решать правительству Ростовской области в 2022 году. Донской губернатор Василий Голубев, представляя отчет Заксобранию Ростовской области, подчеркнул, что регион смог не только устоять, но и добиться роста показателей в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других не менее важных отраслях.

Представители политических партий отметили эффективную деятельность регионального правительства. Так, спикер донского парламента Александр Ищенко, выступая от депутатов фракции «Единая Россия»,спикер донского парламента Александр Ищенко, выступая от партии «Единая Россия», подчеркнул, что в 2022 году правительство Ростовской области ответило на все вызовы времени, сохранив стабильность.