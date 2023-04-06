Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Глава Ворошиловского района Ростова Виктор Бережной провел встречу с местными жителями. На ней он прокомментировал участие жителей муниципалитета в спецоперации.
Выяснилось, что во время частичной мобилизации на фронт из Ворошиловского района отправились 208 человек. Два участника СВО из муниципалитета погибли. Их имена и обстоятельства смерти Бережной раскрывать не стал.
По информации 1рнд, с каждой семьям погибших бойцов оказывают постоянную поддержку.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области собираются создать фонд поддержки участников СВО.