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Два жителя Ворошиловского района Ростова погибли в ходе СВО

6 апреля 2023, 06:19
Фото: mil.ru
Двое жителей Ворошиловского района Ростова погибли в СВО
Два жителя Ворошиловского района Ростова получили смертельные ранения в ходе спецоперации, сообщил глава муниципалитета Виктор Бережной.

Глава Ворошиловского района Ростова Виктор Бережной провел встречу с местными жителями. На ней он прокомментировал участие жителей муниципалитета в спецоперации.

Выяснилось, что во время частичной мобилизации на фронт из Ворошиловского района отправились 208 человек. Два участника СВО из муниципалитета погибли. Их имена и обстоятельства смерти Бережной раскрывать не стал.

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По информации 1рнд, с каждой семьям погибших бойцов оказывают постоянную поддержку.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области собираются создать фонд поддержки участников СВО.

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