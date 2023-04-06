Информация об обысках, арестах и попавших под подозрение ростовских судей, до сих пор не получила официального подтверждения. О ней судачат в telegram-каналах и осторожно, со ссылкой на собственные источники, пишут в местных электронных СМИ. И, вроде бы, никто не сомневается в происходящем. Но так ли это на самом деле, эксперты утверждать не берутся — только предполагают.