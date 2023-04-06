Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Почему же Ростовский судебный корпус мог оказаться в зоне действия федеральных органов правопорядка, какие перемены могут произойти в Ростовской области — выяснил корреспондент RostovGazeta.
Информация об обысках, арестах и попавших под подозрение ростовских судей, до сих пор не получила официального подтверждения. О ней судачат в telegram-каналах и осторожно, со ссылкой на собственные источники, пишут в местных электронных СМИ. И, вроде бы, никто не сомневается в происходящем. Но так ли это на самом деле, эксперты утверждать не берутся — только предполагают.
«Думаю, что в ближайшее время, та сторона, которая ведет это дело, разъяснит, что происходит. По какому факту, в отношении каких лиц, проводятся или нет, следственные действия. В противном случае, пребывая в неведении, журналисты могут начать самостоятельно что-либо додумывать. Ведь судебная власть — это очень важный фактор как для граждан, так и для предпринимательского климата региона», — отмечает правозащитник Александр Хуруджи.
В ростовских пабликах уже давно обсуждается много злободневных тем. Ростовчане высказывают недовольство и слишком «мягкими» сроками для чиновников, и заказными преследованиями и многим другим.
«Но если предположить, что происходящее в Ростовском судейском корпусе — это правда, то, полагаю, что речь может идти о коррупции в высших эшелонах власти. И в этом случае, может быть все, что угодно. Например, причиной могли стать обсуждения в telegram-каналах темы известного концерна с массовыми покупками судебных решений», — говорит правозащитник.
По его словам, серьезные чистки сегодня необходимы для избегания накаливания ситуации в обществе.
«А эффект накопленной усталости от общего состояния несправедливости в Ростовской области очевиден», — уверен собеседник.
Депутат Евгений Федяев отмечает, что за последние годы Ростовскую область потрясло много громких дел. Одно из них связано с аксайскими рынками. Однако, что именно могло стать поводом для разбирательств в местном судебном корпусе, спикер ответить затрудняется.
«Нельзя исключать и относительно мягкие приговоры в отношении чиновников. Вспомните, как вяло проходили судебные процессы в отношении Сидаша, Быковской. Какие маленькие сроки по итогам получали чиновники. Вряд ли, конечно, происходящее может быть связано именно с этим. Но посмотрим», — делится мыслями собеседник.
Спикер заостряет внимание на еще один, по его словам, любопытный факт в кадровой политике судебной системы в Ростовской области.
«Когда мы, депутаты, назначаем мировых судей, нам дают только одного кандидата на конкурс по замещению вакантной должности судьи. Депутатом я являюсь уже пять лет. И за все эти годы я ни разу не видел конкуренции — чтобы в конкурсе участвовало несколько кандидатов», — подчеркивает Федяев.
А между тем, по словам собеседника, рекомендовала этих кандидатов на утверждение депутатам, заместитель председателя Ростовского облсуда Татьяна Юрова. Причем нередко у кандидатов встречались тройки по итогам сдачи квалификационного экзамена.
«Например, сегодня. Нам дали семь кандидатов на согласование. У меня есть информация по одному, который претендует на вакантную должность замещения мирового судьи. Так у него стоит тройка по итогу сдачи одного из заданий. Этот человек участвует в конкурсе один. И квалификационная коллегия часто пропускает таких кандидатов с тройками», — возмущается собеседник.
Спикер уверен, что вероятное обвинение высшего руководства судебного корпуса сегодня — это закономерность, в том числе и из-за многогодовой судебной практики в кадровом вопросе.
«Наша партия приняла решение единогласно голосовать против таких кандидатов. Поскольку именно кадровая политика привела к тому, что сегодня, по сообщениям СМИ, десятки судей якобы обвиняются во всевозможных тяжких преступлениях», — сообщает Федяев.
Политтехнолог, эксперт по формированию общественного мнения Владимир Белоконев полагает, что нынешняя ситуация в Ростовском судебном корпусе далека от завершения. На его взгляд, еще несколько человек попадут под подозрение к заявленным вчера 32-м представителям судейского корпуса и чиновников.
«Ситуация такова, что если уже взялись за дело, то должны довести до конца. И, поскольку, проблемами региона заинтересовались на федеральном уровне, дело просто так не затихнет. Подозреваю, что нас ждет глобальная смена местной элиты. И, возможно, серьезная перестановка всего судебного департамента Ростовской области», - подчеркивает Владимир Белоконев.
Проводя аналогию из истории, собеседник добавляет, что когда в дело вступают федералы, это означает, что решения о переменах в регионе, как правило, уже приняты. К тому же уникальность ситуации сегодня заключается в том, что виновникам особо некуда бежать. Хотя, например, еще полтора года назад можно было бы податься в Европу.
«Думаю, что зачистка судебного корпуса была хорошо спланирована и заранее подготовлена. Ведь сегодня, благодаря СВО, Россия во главе с президентом имеет великолепный шанс, пользуясь высокой степенью консолидации общества, существенно почистить все свои грязные хвосты», — отмечает политтехнолог.
Спикер не исключает, что внимание к судебному корпусу региона — это только начало. Следом могут начаться проверки других сфер Ростовской области — ФСИН, полиции, прокуратуры.
«А потом уже, доберутся и до некоторых представителей нашей законодательной и исполнительной власти. Ведь „косяки“ одной из ветвей власти — судебной, не могут существовать сами по себе. Они взаимосвязаны с работой и органов правопорядка, и местных властей. Возможно, дело будет не слишком громким, скорее, кулуарным. Но будет оно обязательно. И, я надеюсь, его доведут до логичного конца», — делится мыслями эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области не утихает скандал, связанный с представителями судебной системы.