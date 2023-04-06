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Эколог Лебедев высказался об отравлении краснокнижных лебедей в заповеднике Ростова

6 апреля 2023, 15:17
Фото: --Xocolatl/cc0/wikimedia.org
Эколог Лебедев высказался об отравлении краснокнижных лебедей в заповеднике Ростова
К гибели краснокнижных лебедей в заповеднике «Ростовский» привело отсутствие должного контроля со стороны министерства и профильных ведомств, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Как отмечает собеседник, вопрос об отсутствии должного контроля со стороны Росприроднадзора и Минприроды Ростовской области, экологи общественной организации поднимали неоднократно. Только ожидаемой реакции они так и не заметили.

«Наш регион — сельскохозяйственный. Мы уже не один год трубим во все колокола о том, что нормы внесения удобрений, пестицидов, гербицидов на поля, как и правила использования отравляющих веществ, у нас не соблюдаются. А ведь все это грунтовыми водами переносится в водоемы», — говорит Алексей Лебедев.

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Усугубляет ситуацию, по его словам, и несоблюдение природоохранного законодательства. Впритык к природоохранным объектам распахиваются малые ручьи, застраиваются береговые линии. В результате, во время дождей неконтролируемые потоки отравляющих веществ поступают в открытые водоемы.

Из-за этого и наблюдается гибель диких животных и птиц. В том числе и отравление краснокнижных лебедей в заповеднике «Ростовский».

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«А контролирующие ведомства выезжают на место и „ничего не обнаруживают“. Это уже не смешно. Сейчас мы читаем об обысках и арестах судей в Ростове. Очень бы хотелось, чтобы подобное произошло в структурах, отвечающих за охрану природы в Ростовской области», — делится мыслями эксперт.

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