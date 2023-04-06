«Наш регион — сельскохозяйственный. Мы уже не один год трубим во все колокола о том, что нормы внесения удобрений, пестицидов, гербицидов на поля, как и правила использования отравляющих веществ, у нас не соблюдаются. А ведь все это грунтовыми водами переносится в водоемы», — говорит Алексей Лебедев.