Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Как отмечает собеседник, вопрос об отсутствии должного контроля со стороны Росприроднадзора и Минприроды Ростовской области, экологи общественной организации поднимали неоднократно. Только ожидаемой реакции они так и не заметили.
«Наш регион — сельскохозяйственный. Мы уже не один год трубим во все колокола о том, что нормы внесения удобрений, пестицидов, гербицидов на поля, как и правила использования отравляющих веществ, у нас не соблюдаются. А ведь все это грунтовыми водами переносится в водоемы», — говорит Алексей Лебедев.
Усугубляет ситуацию, по его словам, и несоблюдение природоохранного законодательства. Впритык к природоохранным объектам распахиваются малые ручьи, застраиваются береговые линии. В результате, во время дождей неконтролируемые потоки отравляющих веществ поступают в открытые водоемы.
Из-за этого и наблюдается гибель диких животных и птиц. В том числе и отравление краснокнижных лебедей в заповеднике «Ростовский».
«А контролирующие ведомства выезжают на место и „ничего не обнаруживают“. Это уже не смешно. Сейчас мы читаем об обысках и арестах судей в Ростове. Очень бы хотелось, чтобы подобное произошло в структурах, отвечающих за охрану природы в Ростовской области», — делится мыслями эксперт.