Эндокринолог рассказала, кому стоит отказаться от мяса

В частности, эксперт отметила, что людям, страдающим заболеваниями почек, лучше избегать мяса, так как организм может потерять способность выводить мочевую кислоту, которая выделяется после употребления мяса, и это может привести к накоплению вредных веществ в суставах, пишет 360tv.ru.