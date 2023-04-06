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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Эндокринолог рассказала, кому стоит отказаться от мяса

6 апреля 2023, 15:36
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева рассказала, что мясо, несмотря на его полезные свойства, может быть вредным для некоторых людей.

В частности, эксперт отметила, что людям, страдающим заболеваниями почек, лучше избегать мяса, так как организм может потерять способность выводить мочевую кислоту, которая выделяется после употребления мяса, и это может привести к накоплению вредных веществ в суставах, пишет 360tv.ru.

Также, для людей, желающих похудеть, лучше сократить количество употребляемого мяса и выбрать в качестве альтернативы рыбу или птицу, резюмировала Ульяна Румянцева.

#Общество
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