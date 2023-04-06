Эндокринолог рассказала, кому стоит отказаться от мяса

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В частности, эксперт отметила, что людям, страдающим заболеваниями почек, лучше избегать мяса, так как организм может потерять способность выводить мочевую кислоту, которая выделяется после употребления мяса, и это может привести к накоплению вредных веществ в суставах, пишет 360tv.ru.
Также, для людей, желающих похудеть, лучше сократить количество употребляемого мяса и выбрать в качестве альтернативы рыбу или птицу, резюмировала Ульяна Румянцева.