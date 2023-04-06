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Фасад дома начал обрушаться на тротуар в центре Ростова-на-Дону

6 апреля 2023, 05:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на проспекте Ворошиловский обрушилось на тротуар покрытие фасада здания, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

С фасада дома начала осыпаться штукатурка и падать на пешеходную зону. В этот момент рядом никого не было, поэтому никто не пострадал.

«Она разлетелась по тротуару до припаркованных машин. Хорошо, что в этот момент никто не проходил», — написал автор.

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Он добавил, что на тротуар падали довольно большие куски покрытия. 

Ранее стало известно, что в Ростове аварийный дом постройки 1917 года на Станиславского снесут в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке

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