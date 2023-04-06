Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:55
С фасада дома начала осыпаться штукатурка и падать на пешеходную зону. В этот момент рядом никого не было, поэтому никто не пострадал.
«Она разлетелась по тротуару до припаркованных машин. Хорошо, что в этот момент никто не проходил», — написал автор.
Он добавил, что на тротуар падали довольно большие куски покрытия.
Ранее стало известно, что в Ростове аварийный дом постройки 1917 года на Станиславского снесут в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.