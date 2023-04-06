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Фонд капремонта обвинили в порче аутентичных ворот доходного дома Крылова в Ростове

6 апреля 2023, 12:43
Фото: fondvnimanie.ru
Ростовский Фонд капремонта обвинили в порче аутентичных ворот доходного дома Крылова
В Ростове горожан возмутила порча отреставрированных деревянных ворот доходного дома Крылова Фондом капитального ремонта, подробностями поделились местные Telegram-каналы.

Telegram-канал Don_Mash поделился видео с обращением руководителя спецпроекта фонда «Внимание» Елены Чернышовой, которая рассказала о том, что Фонд капремонта испортил аутентичные ворота одного из старинных зданий города.

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Речь идет о входной группе доходного дома Крылова, которая представлена отреставрированные деревянными воротами дома. Елена Чернышова объяснила, что на реставрацию ворот было потрачено 100 тысяч рублей пожертвований, однако пришли подрядчики и посадили на саморезы информационную табличку объекта, повредив исторический артефакт.

Елена Чернышова объяснила, что на реставрацию ворот было потрачено 100 тысяч рублей пожертвованийЕлена Чернышова объяснила, что на реставрацию ворот было потрачено 100 тысяч рублей пожертвований
Елена Чернышова объяснила, что на реставрацию ворот было потрачено 100 тысяч рублей пожертвований
Фото: fondvnimanie.ru

Руководитель проекта рассказала, что таких ворот как на Тургеневской, 40 осталось не более пяти, однако работники ФКР проигнорировали табличку с предупреждением о статусе памятника и повредили ворота.

Ранее в Ростовской области объявили об изменениях расчета платежей за капремонт.

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