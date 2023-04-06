Фонд капремонта обвинили в порче аутентичных ворот доходного дома Крылова в Ростове

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Telegram-канал Don_Mash поделился видео с обращением руководителя спецпроекта фонда «Внимание» Елены Чернышовой, которая рассказала о том, что Фонд капремонта испортил аутентичные ворота одного из старинных зданий города.
Речь идет о входной группе доходного дома Крылова, которая представлена отреставрированные деревянными воротами дома. Елена Чернышова объяснила, что на реставрацию ворот было потрачено 100 тысяч рублей пожертвований, однако пришли подрядчики и посадили на саморезы информационную табличку объекта, повредив исторический артефакт.
Руководитель проекта рассказала, что таких ворот как на Тургеневской, 40 осталось не более пяти, однако работники ФКР проигнорировали табличку с предупреждением о статусе памятника и повредили ворота.
Ранее в Ростовской области объявили об изменениях расчета платежей за капремонт.