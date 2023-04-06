Фонд капремонта обвинили в порче аутентичных ворот доходного дома Крылова в Ростове

Речь идет о входной группе доходного дома Крылова, которая представлена отреставрированные деревянными воротами дома. Елена Чернышова объяснила, что на реставрацию ворот было потрачено 100 тысяч рублей пожертвований, однако пришли подрядчики и посадили на саморезы информационную табличку объекта, повредив исторический артефакт.