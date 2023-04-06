rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Изображение материала

Губернатор Голубев заявил об остром дефиците врачей в селах в Ростовской области

6 апреля 2023, 08:14
Фото: donland.ru
Лишь 131 врач переехал работать в села Ростовской области в 2022 году
Проблема дефицита медицинских кадров остается актуальной для Ростовской области, заявил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области в ходе своего годового отчета затронул проблему дефицита врачей в регионе. Голубев заявил, что для решения этого вопроса власти принимают целый ряд мер. Например, на 37% увеличилось количество целевых мест в ординатуру Ростовского медуниверситета.

Ростовский врач рассказал, как избежать метеозависимости весной 2023 года
Узнать подробнее

В 2022 году привлечь работать в село власти смогли лишь 131 специалиста. Врачам в поселках выделяют служебное жилье, оказывают социально-экономическую поддержку.

Ранее в самом Минздраве Ростовской области заявили об остром дефиците врачей.

Читайте также:
В Минздраве в Ростовской области заявили об остром дефиците врачейВрач Тихомирова опровергла миф о весеннем авитаминозеВрачи спасли мужчину с раздробленным лицом в Ростове
#Алина Заярная#Здравоохранение#Здоровье#Общество#Политика#Новости#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич#Здравоохранение в Ростовской области#Дефицит врачей в Ростовской области#Врачи в села в Ростовской области
Подпишитесь
Обыски и аресты ростовских судей: что произошло и в чем причина
Сегодня, 07:13
Алкогольную вечеринку для 14-летних подростков планировали провести в Ростове
Сегодня, 08:39
Губернатор Голубев обвинил застройщиков в отсутствии школ на окраинах Ростова
Сегодня, 08:34
Рост заболеваемости ВИЧ, гепатитом и сифилисом зафиксирован в Ростовской области
Сегодня, 07:54
«Чего не хватало?»: ростовчане шокированы ситуацией с судьями в регионе
Сегодня, 07:30
Два жителя Ворошиловского района Ростова погибли в ходе СВО
Сегодня, 06:19