Губернатор Ростовской области в ходе своего годового отчета затронул проблему дефицита врачей в регионе. Голубев заявил, что для решения этого вопроса власти принимают целый ряд мер. Например, на 37% увеличилось количество целевых мест в ординатуру Ростовского медуниверситета.