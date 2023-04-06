Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Губернатор Ростовской области в ходе своего годового отчета затронул проблему дефицита врачей в регионе. Голубев заявил, что для решения этого вопроса власти принимают целый ряд мер. Например, на 37% увеличилось количество целевых мест в ординатуру Ростовского медуниверситета.
В 2022 году привлечь работать в село власти смогли лишь 131 специалиста. Врачам в поселках выделяют служебное жилье, оказывают социально-экономическую поддержку.
Ранее в самом Минздраве Ростовской области заявили об остром дефиците врачей.