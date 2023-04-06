Х5 Group завершила трансформацию сети гипермаркетов «Карусель»

На конец сентября 2019 года в управлении ретейлера находилось 91 гипермаркет «Карусель». В процессе трансформации более 40 гипермаркетов были переданы под управление торговой сети «Перекресток», сейчас они работают как супермаркеты. Некоторые объекты были использованы под дарксторы онлайн-гипермаркета Vprok.ru, остальные были распроданы или закрыты.