Х5 Group завершила трансформацию сети гипермаркетов «Карусель»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Как сообщают Известия, в течение нескольких лет она последовательно сокращала количество магазинов этой сети, и в конце февраля текущего года последний гипермаркет «Карусель» закрыл свои двери. К началу апреля работа формата полностью завершена.
На конец сентября 2019 года в управлении ретейлера находилось 91 гипермаркет «Карусель». В процессе трансформации более 40 гипермаркетов были переданы под управление торговой сети «Перекресток», сейчас они работают как супермаркеты. Некоторые объекты были использованы под дарксторы онлайн-гипермаркета Vprok.ru, остальные были распроданы или закрыты.
Х5 Group включает в себя такие продуктовые розничные сети, как «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», а также цифровые бизнесы, такие как «Vprok.ru Перекресток», 5Post и «Много лосося».