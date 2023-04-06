rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Хоккеист Никита Кучеров разбил телекамеру во время матча НХЛ

6 апреля 2023, 10:49
Российский хоккеист Никита Кучеров 5 апреля вызвал скандал на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), когда разбил телекамеру во время игры с «Нью-Йорк Рейнджерс».

За свои действия нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» был удален на две минуты на 53-й минуте матча, когда его команда уже проигрывала со счетом 3:5, пишет газета “Известия”. В штрафном боксе Кучеров ударил рукояткой клюшки объектив камеры, снимающей его, что привело к ее разбитию. В то время как он был удален, другой россиянин, Артемий Панарин, забил гол, установив окончательный счет 6:3 в пользу «Рейнджерс».

Подпишитесь
На Дону меняют судей, пока в Ростове ищут виноватых в нехватке школ и детсадов
Сегодня, 15:31
Власти Ростова обсудят застройку левого берега Дона и вырубку Кумженской рощи
Сегодня, 15:25
Эколог Лебедев высказался об отравлении краснокнижных лебедей в заповеднике Ростова
Сегодня, 15:17
Фонд капремонта обвинили в порче аутентичных ворот доходного дома Крылова в Ростове
Сегодня, 12:43
«Эффект накопленной усталости»: что происходит в Ростовском судебном корпусе
Сегодня, 14:22
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03