Хоккеист Никита Кучеров разбил телекамеру во время матча НХЛ

За свои действия нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» был удален на две минуты на 53-й минуте матча, когда его команда уже проигрывала со счетом 3:5, пишет газета “Известия”. В штрафном боксе Кучеров ударил рукояткой клюшки объектив камеры, снимающей его, что привело к ее разбитию. В то время как он был удален, другой россиянин, Артемий Панарин, забил гол, установив окончательный счет 6:3 в пользу «Рейнджерс».