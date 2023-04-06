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Исполнять обязанности председателя Ростовского облсуда будет заместитель Золотаревой

6 апреля 2023, 10:41
Фото: 1MI
И. о. нового председателя Ростовского облсуда назначили с 7 апреля после скандала
Обязанности председателя Ростовского областного суда с 7 апреля будет исполнять Фарида Калюжина, сообщили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе суда.

Согласно данным сайта «Судьи-России», Калюжина родилась в 1964 году, а в 1987 году окончила юридический факультет вуза. Свой стаж она начала с помощника прокурора, а в 2006 году перешла на пост судьи Ростовского облсуда.

В 2020 году Калюжину назначили заместителем председателя Ростовского областного суда.

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Ранее СМИ писали, что у председателя этого суда Елены Золотаревой прошли обыски, а ее саму якобы посадили под домашний арест. Сама Золотарева подала прошение об отставке. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

Также издания утверждают, что Золотареву будто лишили статуса судьи.

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