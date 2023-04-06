Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Согласно данным сайта «Судьи-России», Калюжина родилась в 1964 году, а в 1987 году окончила юридический факультет вуза. Свой стаж она начала с помощника прокурора, а в 2006 году перешла на пост судьи Ростовского облсуда.
В 2020 году Калюжину назначили заместителем председателя Ростовского областного суда.
Ранее СМИ писали, что у председателя этого суда Елены Золотаревой прошли обыски, а ее саму якобы посадили под домашний арест. Сама Золотарева подала прошение об отставке. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Также издания утверждают, что Золотареву будто лишили статуса судьи.