Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Лучшие результаты оказались в сфере социального обслуживания, которая набрала 99 баллов. Сфере культуры дали 89 баллов, образования — 88%.
Самые низкие показатели оказались в сфере здравоохранения — 45 баллов из 100 возможных. Губернатор заявил, что здесь есть над чем работать и для этого провели реорганизацию этой сферы.
«В конце апреля я соберу всех руководителей медучреждений в регионе и обсудим, что сегодня беспокоит и требует внимания. Конечно, многое известно, но мы не должны не оправдать надежды жителей», — подчеркнул губернатор.
Ранее в Минздраве в Ростовской области заявили об остром дефиците врачей.