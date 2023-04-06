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Качество условий оказания услуг в донском здравоохранении оценили на 45 баллов из 100

6 апреля 2023, 07:58
Фото: donland.ru
Качество условий оказания услуг в донском здравоохранении оценили на 45 баллов из 100
В Ростовской области в 2022 году провели независимую оценку качества условий оказания услуг в социальных объектах, сообщил губернатор Василий Голубев.

Лучшие результаты оказались в сфере социального обслуживания, которая набрала 99 баллов. Сфере культуры дали 89 баллов, образования — 88%.

Самые низкие показатели оказались в сфере здравоохранения — 45 баллов из 100 возможных. Губернатор заявил, что здесь есть над чем работать и для этого провели реорганизацию этой сферы.

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«В конце апреля я соберу всех руководителей медучреждений в регионе и обсудим, что сегодня беспокоит и требует внимания. Конечно, многое известно, но мы не должны не оправдать надежды жителей», — подчеркнул губернатор.

Ранее в Минздраве в Ростовской области заявили об остром дефиците врачей.

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