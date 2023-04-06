Напомним, что 2 апреля двое пьяных мужчин напали на ребенка-инвалида, который находился в торговли центре «Орбита» вместе с отцом. Один из нападавших держал отца мальчика, пока другой бил ребенка. Подросток получил травмы и у него выбит зуб, проблемы со зрением и ЧМТ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента, его расследование взял на контроль Александр Бастрыкин.