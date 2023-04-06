Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Напомним, что 2 апреля двое пьяных мужчин напали на ребенка-инвалида, который находился в торговли центре «Орбита» вместе с отцом. Один из нападавших держал отца мальчика, пока другой бил ребенка. Подросток получил травмы и у него выбит зуб, проблемы со зрением и ЧМТ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента, его расследование взял на контроль Александр Бастрыкин.
По словам Ирины Захаровой, в ТЦ «Орбита» ей не предоставили записи видеокамер с избиением 14-летнего подростка, потому что в месте, где произошла драка, они не установлены.
«Они ничего не видели, не знают. Все как всегда», - возмущается ростовчанка.
Ирина Захарова занимается поиском свидетелей избиения ее сына-инвалида в ТЦ «Орбита» 2 апреля.
Напомним, ТЦ «Орбита» в Ростове открестился от ситуации с жестоким избиением ребенка-инвалида