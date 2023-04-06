rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Изображение материала

«Камеры не работали»: в ростовском ТЦ «Орбита» не смогли увидеть избиение инвалида

6 апреля 2023, 12:05
Фото: 1MI
«Камеры не работали»: в ростовском ТЦ Орбита не смогли увидеть избиение инвалида

Избиение подростка-инвалида не попало на камеры торгового центра «Орбита» в Ростове

На камеры торгового центра «Орбита» не попало избиение особенного подростка, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала мать мальчика Ирина Захарова.

Напомним, что 2 апреля двое пьяных мужчин напали на ребенка-инвалида, который находился в торговли центре «Орбита» вместе с отцом. Один из нападавших держал отца мальчика, пока другой бил ребенка. Подросток получил травмы и у него выбит зуб, проблемы со зрением и ЧМТ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента, его расследование взял на контроль Александр Бастрыкин.

По словам Ирины Захаровой, в ТЦ «Орбита» ей не предоставили записи видеокамер с избиением 14-летнего подростка, потому что в месте, где произошла драка, они не установлены.

«Мы в больнице»: мать избитого ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита» рассказала о состоянии
Узнать подробнее

«Они ничего не видели, не знают. Все как всегда», - возмущается ростовчанка.

Ирина Захарова занимается поиском свидетелей избиения ее сына-инвалида в ТЦ «Орбита» 2 апреля.

Напомним, ТЦ «Орбита» в Ростове открестился от ситуации с жестоким избиением ребенка-инвалида

Читайте также:
«Мы в больнице»: мать избитого ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита» рассказала о состоянииСледователи в Ростове проверят информацию об избиении ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита»«Смотрели, как убивают»: ребенка-инвалида избили в торговом центре «Орбита» в Ростове
#Анна Ивченко#Происшествие#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Избиение ребенка-инвалида в Ростове#Ребенка-инвалида жестоко избили в торговом центре "Орбита" в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
На Дону меняют судей, пока в Ростове ищут виноватых в нехватке школ и детсадов
Сегодня, 15:31
Власти Ростова обсудят застройку левого берега Дона и вырубку Кумженской рощи
Сегодня, 15:25
Эколог Лебедев высказался об отравлении краснокнижных лебедей в заповеднике Ростова
Сегодня, 15:17
Фонд капремонта обвинили в порче аутентичных ворот доходного дома Крылова в Ростове
Сегодня, 12:43
«Эффект накопленной усталости»: что происходит в Ростовском судебном корпусе
Сегодня, 14:22
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03