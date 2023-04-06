Кино, музыка и безопасность: что выбирают россияне в единой подписке Mixx

Сегодня Mixx чаще подключают мужчины — на них приходится 53% активаций. При этом самая многочисленная группа — мужчины 30–40 лет, их доля составляет 30%. Женская аудитория подписки чуть старше — каждой третьей подписчице 35–45 лет. Наиболее популярна услуга у абонентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Иркутска и Перми.