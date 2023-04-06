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Минкульт России проверит ростовчанина Басту после его интервью про СВО

6 апреля 2023, 11:08
Фото: Okras/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
Минкульт России проверит ростовчанина Басту после его интервью про СВО
Минкульт России начал проверку в отношении рэпера Басты из Ростова-на-Дону после его интервью на тему спецоперации, пишут СМИ.

Источник рассказал Life, что министерство начало проверку после поступивших заявлений с требованием отменить концерт в Ставрополе. Он должен пройти 8 июня, но активисты выступают против мероприятия.

Концерты ростовского рэпера Басты могут отменить после интервью об СВО
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В частности, им не понравилось, что в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой Баста по поводу спецоперации произнес фразу «Смотрим кино дальше». Также их оскорбило то, что артист допустил возможный переезд за границу.

Подробный материал на тему читайте в материале RostovGazeta.

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