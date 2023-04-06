Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Источник рассказал Life, что министерство начало проверку после поступивших заявлений с требованием отменить концерт в Ставрополе. Он должен пройти 8 июня, но активисты выступают против мероприятия.
В частности, им не понравилось, что в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой Баста по поводу спецоперации произнес фразу «Смотрим кино дальше». Также их оскорбило то, что артист допустил возможный переезд за границу.
Подробный материал на тему читайте в материале RostovGazeta.