Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Ставропольские активисты потребовали отменить в городе концерт ростовского рэпера Басты. С соответствующей инициативой они обратились к министру культуры региона Татьяне Лихачевой. Активистам не понравились высказывания артиста о спецоперации.
Дело в том, что недавно музыкант дал интервью Анастасии Ивлеевой. Говоря о СВО, Баста обронил фразу «смотрим кино дальше». Также он сказал, что подумывал об отъезде из России, однако решил остаться, так как «с этой землёй связан физически и ментально».
«Подобное поведение показывает нам пример потенциального релоканта, а то и предателя интересов страны», — считают ставропольские активисты.
Большинство ростовчан в соцсетях встали на сторону рэпера. Слова музыканта о спецоперации не показались им радикальными или дискредитирующими российских военных. «Если концерт отменят, это будет показателем отсутствия демократии», «Он по факту сказал, что никуда ехать не собирается», «По мне, он ничего плохого не сказал», «Не, ну высказал своё мнение о происходящем и что? Имеет право», «Может, сразу отменить музыку вообще?».
Также комментаторы отметили, что многие сетуют на отмену российской культуры на Западе, при этом зачастую запрет вводят внутри страны и сами власти: «Что за культура отмены за безобидные слова?», «С такими темпами в России скоро останутся только концерты Шамана и Газманова».
Однако нашлись и те, кто поддержал запрет концерта Басты: «И его, и Ивлееву давно нужно запретить».
Ранее Баста рассказал, как выступал вместе Канье Уэстом перед казахским олигархом.