Большинство ростовчан в соцсетях встали на сторону рэпера. Слова музыканта о спецоперации не показались им радикальными или дискредитирующими российских военных. «Если концерт отменят, это будет показателем отсутствия демократии», «Он по факту сказал, что никуда ехать не собирается», «По мне, он ничего плохого не сказал», «Не, ну высказал своё мнение о происходящем и что? Имеет право», «Может, сразу отменить музыку вообще?».