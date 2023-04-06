rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Изображение материала

«Может, сразу отменить музыку?»: ростовчане просят не отменять Басту из-за слов о СВО

6 апреля 2023, 11:31
Фото: Appaloosa/cc by sa/wikimedia.org
«Может, сразу отменить музыку?»: ростовчане просят не отменять концерт Басты из-за слов о СВО

Ростовчане попросили не отменять Басту из-за слов о СВО

Концерты рэпера Басты хотят отменить из-за его неоднозначных высказываний о СВО, новость об этом активно обсуждают в соцсетях ростовчане.

Ставропольские активисты потребовали отменить в городе концерт ростовского рэпера Басты. С соответствующей инициативой они обратились к министру культуры региона Татьяне Лихачевой. Активистам не понравились высказывания артиста о спецоперации.

Дело в том, что недавно музыкант дал интервью Анастасии Ивлеевой. Говоря о СВО, Баста обронил фразу «смотрим кино дальше». Также он сказал, что подумывал об отъезде из России, однако решил остаться, так как «с этой землёй связан физически и ментально».

«Подобное поведение показывает нам пример потенциального релоканта, а то и предателя интересов страны», — считают ставропольские активисты.

Концерты ростовского рэпера Басты могут отменить после интервью об СВО
Узнать подробнее

Большинство ростовчан в соцсетях встали на сторону рэпера. Слова музыканта о спецоперации не показались им радикальными или дискредитирующими российских военных. «Если концерт отменят, это будет показателем отсутствия демократии», «Он по факту сказал, что никуда ехать не собирается», «По мне, он ничего плохого не сказал», «Не, ну высказал своё мнение о происходящем и что? Имеет право», «Может, сразу отменить музыку вообще?».

«Он по факту сказал, что никуда ехать не собирается»«Он по факту сказал, что никуда ехать не собирается»
«Он по факту сказал, что никуда ехать не собирается»
Фото: Конст740/cc by sa/wikimedia.org

Также комментаторы отметили, что многие сетуют на отмену российской культуры на Западе, при этом зачастую запрет вводят внутри страны и сами власти: «Что за культура отмены за безобидные слова?», «С такими темпами в России скоро останутся только концерты Шамана и Газманова».

Однако нашлись и те, кто поддержал запрет концерта Басты: «И его, и Ивлееву давно нужно запретить».

Ранее Баста рассказал, как выступал вместе Канье Уэстом перед казахским олигархом.

Читайте также:
Ростовский рэпер Баста рассказал, как выступал с Канье Уэстом в Казахстане у олигархаМосквичка обвинила ростовского рэпера Басту в изнасиловании, но потом передумалаРостовский рэпер Баста станет наставников в шоу «Голос»
#Алина Заярная#Спецоперация#Шоу-бизнес#Новости шоу-бизнеса#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Политика#Ростов-на-Дону#Ростов#Баста#Концерты Басты#Отмена концертов Басты#Последние новости про Басту#Отмена концертов в Ростовской области
Подпишитесь
На Дону меняют судей, пока в Ростове ищут виноватых в нехватке школ и детсадов
Сегодня, 15:31
Власти Ростова обсудят застройку левого берега Дона и вырубку Кумженской рощи
Сегодня, 15:25
Эколог Лебедев высказался об отравлении краснокнижных лебедей в заповеднике Ростова
Сегодня, 15:17
Фонд капремонта обвинили в порче аутентичных ворот доходного дома Крылова в Ростове
Сегодня, 12:43
«Эффект накопленной усталости»: что происходит в Ростовском судебном корпусе
Сегодня, 14:22
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03