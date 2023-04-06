В 2020 году годовой ее заработок достигал 5,1 миллиона рублей, в 2019 — 5,4 миллиона. А в 2018 году она задекларировала 6,3 миллиона. Все эти годы у нее в собственности были квартира и гараж, зато в 2015 году она указывала еще автомобиль BMW X1.