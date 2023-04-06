Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Издания писали, что обыски прошли у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее зама Татьяны Юровой. Говорилось, что у последней якобы обнаружили 200 миллионов рублей наличкой, а также предметы роскоши, включая швейцарские часы Longines, изделия от Gucci и Louis Vuitton, украшения и парфюмерию.
Что касается Золотаревой, то в 2021 году она заработала пять миллионов рублей, а также задекларировала квартиру в 75 квадратных метров и гараж на 30 «квадратов». Но автомобиля в собственности у нее не оказалось.
В 2020 году годовой ее заработок достигал 5,1 миллиона рублей, в 2019 — 5,4 миллиона. А в 2018 году она задекларировала 6,3 миллиона. Все эти годы у нее в собственности были квартира и гараж, зато в 2015 году она указывала еще автомобиль BMW X1.
Декларации Татьяны Юровой найти не удалось. Но как объяснили корреспонденту RostovGazeta в Объединенной пресс-службе судов, декларации размещаются с согласия их подающих.
Также появилась неподтвержденная информация от СМИ, что в этом скандале замешан начальник управления Судебного департамента Андрей Рощевский. Он в 2021 году заработал 1,5 миллиона рублей, а из имущества у него оказались автомобиль BMW X3 и квартира на 117 квадратных метров в долевой собственности вместе с супругой.
Добавим, что официальной информации об обысках и уголовном преследовании судей не появлялось, она уточняется.
Известно, что обязанности председателя Ростовского областного суда с 7 апреля будет исполнять Фарида Калюжина, которую с 2020 году назначили зампредом облсуда. Она за 2021 год заработала 3,4 миллиона рублей, указав в собственности квартиру на 123 квадратных метра. Еще одна квартира площадью 101 «квадрат» у нее находилась в пользовании.